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出版：2026-Sep-04 18:00
更新：2026-Sep-04 18:00

高露潔全港快閃送抗敏牙膏 完成指定任務免費拎牙膏＋現金券（附派發時間及地點）

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Joe16121

高露潔全港快閃送抗敏牙膏 完成指定任務免費拎牙膏＋現金券（附派發時間地點）

牙齒一遇冷就酸軟痺痛？高露潔「凍0敏挑戰」快閃活動由9月5日起於全港6個地點舉行，大家只需完成簡單任務，即可免費換領「高露潔抗敏專家強效牙齦護理牙膏」20g裝及現金券，現場拍照打卡可額外獲香港特色磁石貼。期間亦有凍檸茶及1分鐘抗敏體驗，想趁機試用抗敏牙膏的話可以留意以下資訊。

完成任務免費換20g抗敏牙膏

今次快閃活動最值得留意的是免費牙膏換領。大家到場後追蹤指定社交平台專頁，即可免費獲得「高露潔抗敏專家強效牙齦護理牙膏」20g裝1支，並附有現金券，毋須消費即可換領，數量有限，送完即止。

另外，完成現場拍照打卡並分享到社交平台，即可再換領香港特色磁石貼1塊，磁石貼同樣附有現金券。


現場體驗1分鐘抗敏效果

除了換領牙膏，現場亦有「凍0敏挑戰」，參加者可以體驗高露潔抗敏專家牙膏的1分鐘抗敏效果，並有凍檸茶免費派發，讓大家實際感受牙齒遇上冷飲時的反應。

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9月5日起走訪全港6大地點

「凍0敏挑戰」由9月5日至23日期間分階段舉行，每日活動時間為中午12時至下午6時，地點如下：

9月5日（星期六）
 銅鑼灣．百德新街

9月8至9日（星期二至三）
 香港仔廣場．南寧街入口

9月12日（星期六）
 葵芳港鐵站．D出口

9月15至16日（星期二至三）
 將軍澳尚德廣場．巴士站門口

9月19日（星期六）
 旺角．雅蘭中心

9月22至23日（星期二至三）
 大圍地鐵站．B出口

活動時間及地點或會因應天氣或現場情況調整，出發前記得留意官方最新公布；各項禮品數量有限，送完即止。


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高露潔全港快閃送抗敏牙膏 日期時間及地點

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