高露潔全港快閃送抗敏牙膏 完成指定任務免費拎牙膏＋現金券（附派發時間地點）

牙齒一遇冷就酸軟痺痛？高露潔「凍0敏挑戰」快閃活動由9月5日起於全港6個地點舉行，大家只需完成簡單任務，即可免費換領「高露潔抗敏專家強效牙齦護理牙膏」20g裝及現金券，現場拍照打卡可額外獲香港特色磁石貼。期間亦有凍檸茶及1分鐘抗敏體驗，想趁機試用抗敏牙膏的話可以留意以下資訊。

完成任務免費換20g抗敏牙膏

今次快閃活動最值得留意的是免費牙膏換領。大家到場後追蹤指定社交平台專頁，即可免費獲得「高露潔抗敏專家強效牙齦護理牙膏」20g裝1支，並附有現金券，毋須消費即可換領，數量有限，送完即止。

另外，完成現場拍照打卡並分享到社交平台，即可再換領香港特色磁石貼1塊，磁石貼同樣附有現金券。



現場體驗1分鐘抗敏效果

除了換領牙膏，現場亦有「凍0敏挑戰」，參加者可以體驗高露潔抗敏專家牙膏的1分鐘抗敏效果，並有凍檸茶免費派發，讓大家實際感受牙齒遇上冷飲時的反應。