高露潔全港快閃送抗敏牙膏 完成指定任務免費拎牙膏＋現金券（附派發時間地點）

牙齒一遇冷就酸軟痺痛？高露潔「凍0敏挑戰」快閃活動由9月5日起於全港6個地點舉行，大家只需完成簡單任務，即可免費換領「高露潔抗敏專家強效牙齦護理牙膏」20g裝及現金券，現場拍照打卡可額外獲香港特色磁石貼。期間亦有凍檸茶及1分鐘抗敏體驗，想趁機試用抗敏牙膏的話可以留意以下資訊。
完成任務免費換20g抗敏牙膏
今次快閃活動最值得留意的是免費牙膏換領。大家到場後追蹤指定社交平台專頁，即可免費獲得「高露潔抗敏專家強效牙齦護理牙膏」20g裝1支，並附有現金券，毋須消費即可換領，數量有限，送完即止。
另外，完成現場拍照打卡並分享到社交平台，即可再換領香港特色磁石貼1塊，磁石貼同樣附有現金券。
現場體驗1分鐘抗敏效果
除了換領牙膏，現場亦有「凍0敏挑戰」，參加者可以體驗高露潔抗敏專家牙膏的1分鐘抗敏效果，並有凍檸茶免費派發，讓大家實際感受牙齒遇上冷飲時的反應。
9月5日起走訪全港6大地點
「凍0敏挑戰」由9月5日至23日期間分階段舉行，每日活動時間為中午12時至下午6時，地點如下：
9月5日（星期六）
銅鑼灣．百德新街
9月8至9日（星期二至三）
香港仔廣場．南寧街入口
9月12日（星期六）
葵芳港鐵站．D出口
9月15至16日（星期二至三）
將軍澳尚德廣場．巴士站門口
9月19日（星期六）
旺角．雅蘭中心
9月22至23日（星期二至三）
大圍地鐵站．B出口
活動時間及地點或會因應天氣或現場情況調整，出發前記得留意官方最新公布；各項禮品數量有限，送完即止。