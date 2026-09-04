中秋韓流嘉年華登陸中環街市 黑白大廚來港設大師班/一周限定體驗韓妝+美食+文化

今個中秋節又有好去處！韓國農水產食品流通公社香港支社與香港韓人商工會宣布，將於9月21日至27日一連七日，聯同三級歷史建築中環街市辦行「中秋韓流嘉年華 K-Festival」。嘉年華將包下中環街市三層，把韓國重要節慶「秋夕」(Chuseok)傳統文化、頂級韓味、韓式美妝及夜生活派對直送香港！紅爆全球的Netflix 綜藝《黑白大廚》星級名廚親臨現場舉辦每日大師班，加上周五限定的「滿月派對」，絕對會是今年難忘體驗，即睇詳情！

今次嘉年華特別邀請三位韓國頂尖料理大師空降中環街市一樓大舞台，親自進行即席烹飪示範及試食互動。當中包括Monk Sunjae 善財法師，著名的韓國寺廟料理大師、Netflix《黑白大廚》第 2 季明星選手，親身詮釋韓國寺廟料理背後的自然植本哲學與健康養生之道；Park Joon-woo 朴俊宇為韓國知名美食專家兼《MasterChef Korea》亞軍，展現精緻兼具創意融合風格的韓式料理技能；而知名主廚兼餐廳負責人、Netflix《黑白大廚》第 1 季話題選手Lim Hee-won 林熙元，亦會來港以現代新穎手法演繹傳統韓饌。

除了三大名廚，9月21日至26日期間每日均設有烹飪工作坊，由善財法師以及 Or’m 廚師團隊(Chef Jun及Chef Owen Lau)主持。工作坊須預先透過Eventbrite 平台登記預約，粉絲們記得提早登記！

中環街市3層化身韓流基地 全方位食買玩

嘉年華特別打造成橫跨地下至二樓的韓國文化體驗區，滿足食客與韓流迷的多元需求。地下作為主舞台及節慶核心區，除了名廚大師班及互動工作坊，每日均有現場 K-Pop 歌舞表演與文化演出。場內更設有酒吧專區，星期三晚邀請 Barcode 客席調酒師駐場，週五及週六則由 C108 客席調酒師接力，調製節慶特飲。

而一樓專為美妝控而設，韓式美妝 K-Beauty快閃店登場，集結多家優質韓國護膚及彩妝品牌，提供現場護膚諮詢、美妝大師班及文化工作坊，帶大家掌握最新韓式妝容趨勢。二樓則有韓式美食與生活市集，設有多個互動試食攤位、獨家零售專櫃及產品展示區。韓國著名飲食集團 Hyundai Food 更首度進駐香港設攤，即場開賣在韓國超熱賣的冷凍即煮餐包(RMR)，讓港人將正宗韓式風味打包返家。