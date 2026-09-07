John Hardy 新系列登場　彩色寶石及型格銀飾玩轉日常造型

今個9月, John Hardy以色彩與質感為秋日衣櫥添上新意，一口氣帶來Icon Gemstone、Heishi Gemstone及男士系列新作。設計延續品牌紮根峇里島的手工美學，從海岸色調、天然寶石到經典鍊結汲取靈感，讓個性珠寶不再只為隆重場合而設，也能自然融入每天造型。
三個系列各有性格：Icon Gemstone偏向精緻閃亮，Heishi Gemstone洋溢輕鬆玩味，男士新作則以俐落線條和鮮明材質對比取勝。無論單獨佩戴或自由疊搭，都能為簡約打扮增添焦點。
Icon Gemstone系列：經典鍊結綴上寶石光芒
Icon Gemstone以品牌經典編織鍊結為基礎，將寶石懸垂包鑲在鍊節之間，隨動作折射光線。系列採用手工切磨的寶石，例如瑞士藍托帕石、黃水晶與坦桑石，為雕塑感鍊身注入輕盈色彩。大家可搭配白恤衫、針織上衣或淨色連身裙，已能成為造型焦點，也可與幼身金屬飾品疊戴。
Heishi Gemstone系列：海岸色彩添玩味
Heishi Gemstone從海水與陽光取材，以純銀串珠配搭鮮色寶石和吊飾，營造輕鬆度假氣息。作品備有經典及迷你珠徑，可單戴或疊搭，配襯手鏈和腕錶亦合適。天然寶石各具色澤和紋理，令每件飾品都帶有獨特個性。
男士銀飾俐落有型
男士系列以簡潔比例重塑鍊條和金屬細節，線條俐落，襯西裝或T恤、牛仔褲等休閒造型都好match。新系列採用100%再生純銀，加入彩色Heishi串珠，形成鮮明對比，兼具舒適度與疊戴彈性。新系列兼顧手工細節與日常配搭，讓珠寶輕鬆融入秋冬造型。