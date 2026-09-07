John Hardy 新系列登場　彩色寶石及型格銀飾玩轉日常造型

今個9月, John Hardy以色彩與質感為秋日衣櫥添上新意，一口氣帶來Icon Gemstone、Heishi Gemstone及男士系列新作。設計延續品牌紮根峇里島的手工美學，從海岸色調、天然寶石到經典鍊結汲取靈感，讓個性珠寶不再只為隆重場合而設，也能自然融入每天造型。

三個系列各有性格：Icon Gemstone偏向精緻閃亮，Heishi Gemstone洋溢輕鬆玩味，男士新作則以俐落線條和鮮明材質對比取勝。無論單獨佩戴或自由疊搭，都能為簡約打扮增添焦點。