麥當勞 App「麥麥勁賞」第二週優惠公開 $20脆香雞翼/$25板燒雞腿飽/$25麥炸雞

麥當勞 App「麥麥勁賞」第二週優惠出爐！9月7日至13日期間，每日都有不同限定優惠，當中包括$20脆香雞翼4件配中汽水、$25板燒雞腿飽配中汽水，以及$10兩個香芋批等。由即日起至9月13日，App用戶選購任何「麥麥勁賞」優惠，更可享限時雙倍積分。

每日都有抵食之選

第二週優惠由9月7日開始，每日都有不同美食。9月7日率先有「$20脆香雞翼4件配中汽水」；9月8日有「$25雙層豬柳蛋漢堡配中汽水」。

9月9日有經典「$25板燒雞腿飽配中汽水」；9月10日可選期間限定的「$25四重芝士孖堡配中汽水」，至於9月11日，就有「$25原味麥炸雞2件配中汽水」。

周末優惠繼續有甜品，9月12及13日可用$10買兩個香芋批；或者$10歎Oreo麥旋風。

另外，經典脆薯格及柚子椰果梳打茶都再繼續有，由上午11時起選購任何超值套餐，可加$9.5升級「大大啖組合」。