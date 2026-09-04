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出版：2026-Sep-04 14:52
更新：2026-Sep-04 14:52

麥當勞App「麥麥勁賞」第二週優惠公開 $20脆香雞翼/$25板燒雞腿飽/$25麥炸雞

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Joe24211

麥當勞 App「麥麥勁賞」第二週優惠公開 $20脆香雞翼/$25板燒雞腿飽/$25麥炸雞

麥當勞 App「麥麥勁賞」第二週優惠出爐！9月7日至13日期間，每日都有不同限定優惠，當中包括$20脆香雞翼4件配中汽水、$25板燒雞腿飽配中汽水，以及$10兩個香芋批等。由即日起至9月13日，App用戶選購任何「麥麥勁賞」優惠，更可享限時雙倍積分。


每日都有抵食之選

第二週優惠由9月7日開始，每日都有不同美食。9月7日率先有「$20脆香雞翼4件配中汽水」；9月8日有「$25雙層豬柳蛋漢堡配中汽水」。

9月9日有經典「$25板燒雞腿飽配中汽水」；9月10日可選期間限定的「$25四重芝士孖堡配中汽水」，至於9月11日，就有「$25原味麥炸雞2件配中汽水」。

周末優惠繼續有甜品，9月12及13日可用$10買兩個香芋批；或者$10歎Oreo麥旋風。

另外，經典脆薯格及柚子椰果梳打茶都再繼續有，由上午11時起選購任何超值套餐，可加$9.5升級「大大啖組合」。

麥麥勁賞第二週優惠一覽

日期

優惠

9月7日

$20脆香雞翼4件配中汽水

9月8日

$25雙層豬柳蛋漢堡配中汽水

9月9日

$25板燒雞腿飽配中汽水

9月10日

$25四重芝士孖堡配中汽水

9月11日

$25原味麥炸雞2件配中汽水

9月12至13日

$10兩個香芋批／$10 Oreo麥旋風

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麥當勞App用戶再享雙倍積分

除每日限定優惠外，由即日起至9月13日，麥當勞App用戶選購任何「麥麥勁賞」優惠，即可享限時雙倍積分。想趁優惠食定心水美食，記得每日打開App查看當日優惠。

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