惠康新引入逾280款韓國人氣食品 bibigo冷凍板豆腐/Greek Day乳酪/農心牛角包小食

想食韓國人氣食品，不一定要等到下次去首爾掃貨。惠康近日一次過引入逾280款韓國直送及當地人氣食品，當中有不少香港較少見的新品牌及口味，包括bibigo冷凍板豆腐、Greek Day希臘乳酪、Viyott乳酪、農心牛角包小食，以及Danongwon香芋拿鐵等，另外亦有多款韓國零食、雪糕、泡麵及飲品同步上架。

惠康獨家bibigo板豆腐 逾40款CJ Food食品抵港 今次新貨包括韓國食品品牌CJ Food旗下逾40款產品，當中有韓式料理品牌bibigo。除了切片白菜泡菜，bibigo冷凍板豆腐亦正式上架，300克裝更是惠康獨家發售。 另外亦有牛肉醬、四季包飯醬及韓式惹味烤肉醬等韓式調味料，售價由$10至$45不等，在家煮韓式料理又多幾款材料可以揀。 Greek Day、Viyott乳酪新登場 3款口味一次過試 韓國近年人氣不斷上升的乳酪品牌亦有新貨。源自梨花女子大學附近小店的Greek Day，今次有原味、柚子及開心果味希臘乳酪，每款優惠價$29.9，標準價$39。

另一款人氣品牌Viyott以雙格杯裝設計見稱，乳酪和脆脆配料分開存放，食用時再自行拌勻。今次有朱古力球、曲奇忌廉味及朱古力圈3款口味，每款優惠價$14.9，標準價$22。



農心牛角包小食/CU零食品牌P-Bick首度抵港 韓國零食亦有一批新面孔。農心人氣牛角包小食有朱古力及抹茶兩款口味，優惠價$10，標準價$20；另外亦有Hershey’s朱古力碎曲奇、CW麻糬朱古力曲奇及Oreo Thin薄脆夾心餅等。 韓國便利店CU旗下零食品牌P-Bick更是首次登港，今次一併在惠康上架。 Binggrae雪糕、杜拜朱古力麻糬 冷凍食品都有新口味 雪糕及冷凍食品同樣有新貨。韓國食品品牌Binggrae今次有藍莓乳酪雪糕、梳打味唧唧冰及紅豆年糕雪條，優惠價$10起；近期在韓國人氣上升的Cool & Cool杜拜朱古力麻糬亦有推出，優惠價$27.5。

飲品就有真露復刻版燒酒、桃味、檸檬味及提子味燒酒，另有惠康獨家的蜜瓜燒酒，各款優惠價$15。想試特別口味，則有ARK士多啤梨朱古力黑啤、SQUEEZE BREW抹茶高球及PEACEMINUSONE鮮檸檬片高球酒。 不喝酒的話，亦有樂天Plus大麥茶、粟米鬚茶及燕麥茶，以及Binggrae aCafela美式咖啡、拿鐵即飲咖啡。韓國品牌Danongwon亦有香芋拿鐵新登場。



逾20款韓國泡麵上架 韓國人氣不倒翁一隻雞刀削麵 泡麵一向是韓國食品清單的常客，今次惠康引入逾20款人氣及家庭常備泡麵，其中「不倒翁X東大門一隻雞刀削麵」優惠價$32，另有「不倒翁蕃茄風味意大利麵」，優惠價$28。 今次「韓味解鎖」亦集合真露、Binggrae、MELONA、CJ、bibigo、不倒翁、八道、GLUCKS、農心及三養等10個韓國品牌，讓大家一次過試新口味及人氣韓食。



指定品牌滿$100 賺20倍yuu積分 配合韓國食品上架，惠康由9月4日至17日推出限時推廣。期間購買指定10個韓國品牌產品滿$100，即可賺取20倍yuu積分，相等於10%回贈。活動適用於全線惠康分店，個別分店貨品供應或有所不同，售完即止。

