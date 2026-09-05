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出版：2026-Sep-05 16:00
更新：2026-Sep-05 16:00

惠康新引入逾280款韓國人氣食品　bibigo冷凍板豆腐/Greek Day乳酪/農心牛角包小食

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惠康新引入逾280款韓國人氣食品　bibigo冷凍板豆腐/Greek Day乳酪/農心牛角包小食

想食韓國人氣食品，不一定要等到下次去首爾掃貨。惠康近日一次過引入逾280款韓國直送及當地人氣食品，當中有不少香港較少見的新品牌及口味，包括bibigo冷凍板豆腐、Greek Day希臘乳酪、Viyott乳酪、農心牛角包小食，以及Danongwon香芋拿鐵等，另外亦有多款韓國零食、雪糕、泡麵及飲品同步上架。

惠康獨家bibigo板豆腐　逾40款CJ Food食品抵港

今次新貨包括韓國食品品牌CJ Food旗下逾40款產品，當中有韓式料理品牌bibigo。除了切片白菜泡菜，bibigo冷凍板豆腐亦正式上架，300克裝更是惠康獨家發售。

另外亦有牛肉醬、四季包飯醬及韓式惹味烤肉醬等韓式調味料，售價由$10至$45不等，在家煮韓式料理又多幾款材料可以揀。

Greek Day、Viyott乳酪新登場　3款口味一次過試

韓國近年人氣不斷上升的乳酪品牌亦有新貨。源自梨花女子大學附近小店的Greek Day，今次有原味、柚子及開心果味希臘乳酪，每款優惠價$29.9，標準價$39。

另一款人氣品牌Viyott以雙格杯裝設計見稱，乳酪和脆脆配料分開存放，食用時再自行拌勻。今次有朱古力球、曲奇忌廉味及朱古力圈3款口味，每款優惠價$14.9，標準價$22。


Wellcome K Fever Promotion (5) Greek Day Signature Yuja Yoghurt Greek Day Signature Pistachio Greek Day Signature Plain Yoghurt Seoul Milk Viyott Chocolate Ring Yoghurt Seoul Milk Viyott Cookies and Cream Yoghurt Seoul Milk Viyott Crunch Ball Yoghurt

農心牛角包小食/CU零食品牌P-Bick首度抵港

韓國零食亦有一批新面孔。農心人氣牛角包小食有朱古力及抹茶兩款口味，優惠價$10，標準價$20；另外亦有Hershey’s朱古力碎曲奇、CW麻糬朱古力曲奇及Oreo Thin薄脆夾心餅等。

韓國便利店CU旗下零食品牌P-Bick更是首次登港，今次一併在惠康上架。

Binggrae雪糕、杜拜朱古力麻糬　冷凍食品都有新口味

雪糕及冷凍食品同樣有新貨。韓國食品品牌Binggrae今次有藍莓乳酪雪糕、梳打味唧唧冰及紅豆年糕雪條，優惠價$10起；近期在韓國人氣上升的Cool & Cool杜拜朱古力麻糬亦有推出，優惠價$27.5。

飲品就有真露復刻版燒酒、桃味、檸檬味及提子味燒酒，另有惠康獨家的蜜瓜燒酒，各款優惠價$15。想試特別口味，則有ARK士多啤梨朱古力黑啤、SQUEEZE BREW抹茶高球及PEACEMINUSONE鮮檸檬片高球酒。

不喝酒的話，亦有樂天Plus大麥茶、粟米鬚茶及燕麥茶，以及Binggrae aCafela美式咖啡、拿鐵即飲咖啡。韓國品牌Danongwon亦有香芋拿鐵新登場。


Wellcome K Fever Promotion (3) PPang BuJang Chocolate Flavored Roll Snack PPang BuJang Matcha Flavored Roll Snack Hershey's Chocolate Chip Mochi Cookies Jinro Soju Binggrae A Cafe La Sweet Americano Binggrae A Cafe La Cafe Latte Binggrae A Cafe La Unsweetened Americano Danongwon UBE Coconut Latte Lotte Corn Silk Tea Lotte Faro & Oat Tea Lotte Barley Tea

逾20款韓國泡麵上架　韓國人氣不倒翁一隻雞刀削麵

泡麵一向是韓國食品清單的常客，今次惠康引入逾20款人氣及家庭常備泡麵，其中「不倒翁X東大門一隻雞刀削麵」優惠價$32，另有「不倒翁蕃茄風味意大利麵」，優惠價$28。

今次「韓味解鎖」亦集合真露、Binggrae、MELONA、CJ、bibigo、不倒翁、八道、GLUCKS、農心及三養等10個韓國品牌，讓大家一次過試新口味及人氣韓食。


Gongneung Dakhanmari Ottogi

指定品牌滿$100　賺20倍yuu積分

配合韓國食品上架，惠康由9月4日至17日推出限時推廣。期間購買指定10個韓國品牌產品滿$100，即可賺取20倍yuu積分，相等於10%回贈。活動適用於全線惠康分店，個別分店貨品供應或有所不同，售完即止。


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