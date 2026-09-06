7-Eleven聯乘niko and …第二彈登場 秋冬大地色袋款、山系襪款同步上架 人氣單品變身迷你盲盒

7-Eleven與日本人氣品牌niko and …再度推出聯乘系列！繼8月首度合作後，第二彈將於9月7日晚起陸續登陸指定7-Eleven分店，今次加入秋冬大地色及山系元素，除了斜背包、手提袋、摺疊購物袋等日常配件，亦首次推出聯乘迷你盲盒，將人氣單品縮小成迷你版本，合共有4款加1款隱藏版。

今次最吸睛的新品是聯乘迷你盲盒，將7-Eleven與niko and …過往聯乘單品縮小製作，保留原有設計特色，每盒售價$69，共有4款基本款及1款隱藏款。

另外，啡色拉鍊小袋售價$89，可用作收納鑰匙、卡片及耳機等小物，亦可掛在其他隨身袋上。毛巾同樣售價$89，以簡約設計為主，可作日常或外出使用。

斜背包售價$149，以綠色為主調；上膊原色手提袋售價$99，設手提及上膊兩種用法；米啡色摺疊購物袋售價$79，收納後體積較小，方便放入其他袋內備用。

4款山系襪款 兩種尺寸可選

襪款今次亦加入山系元素，一共推出4款設計，包括黑色深色間、深綠三間、白色兩間及純深綠色款，均以條紋及大地色調為主。4款襪子均售價$39，提供22至25cm及25至28cm兩種尺寸，喜歡日系、戶外或休閒穿搭的朋友可以按個人風格選擇。

「7-Eleven meets niko and …第二彈」由9月7日晚起陸續到舖，於指定7-Eleven分店發售，實際供應以各分店為準。