壽司郎聯乘日本逾80年漁業老字號「漁吉丸」5款期間限定單品 天然藍鰭吞拿魚$17起

由9月5日起，壽司郎首度聯乘日本擁有逾80年歷史的昭和漁業老字號「漁吉丸」，將全日本流通率僅有4%的珍貴天然南方藍鰭吞拿魚直送香港。今次聯乘不僅帶來最令人期待的「天然藍鰭吞拿魚三味」，10間指定分店更獨家供應坊間極為罕見的「天然藍鰭吞拿魚燒霜腦天肉」、「魚鮫肉天然藍鰭吞拿魚魚鮫拖羅」及「天然藍鰭吞拿魚炙燒臉頰肉」，下文即睇介紹！

逾80年漁業老字號「漁吉丸」 隸屬漁業老字號（KANEDAI）的遠洋漁船隊「漁吉丸」自昭和28年起航，至今已有84年歷史。資深船長村上康浩擁有超過40年捕魚經驗，他率領船員遠赴距離日本一萬公里的南半球極寒海域——素有「咆哮40度」之稱的狂風巨浪地帶。為了保護魚身完整無損，船隊堅持採用傳統「延繩釣」技法，每次投放長達150公里的主幹繩與3,200支魚鉤，經過漫長的等待與收網，每次出航僅能收穫20至30條吞拿魚。在這種極限低溫環境下孕育出的天然南方藍鰭吞拿魚，魚脂分佈恰到好處，肉質清凜鮮甜，即使在日本本土的流通率亦僅約4%，極其珍貴。

5款期間限定單品 今次聯乘帶來五款限定單品，以不同烹調技法呈現南方藍鰭吞拿魚的獨特魅力。壽司郎全線分店將供應「天然藍鰭吞拿魚三味」（$48），一碟即可吃盡不同部位的豐腴脂香，層次豐富；「天然藍鰭炸吞拿魚塊」（$22）外脆內嫩，啖啖吞拿魚鮮香。

另外10間指定分店更獨家供應三大極珍貴部位，包括「天然藍鰭吞拿魚魚鮫拖羅」（$27）蘊含濃郁魚脂，口感極致滑順；「天然藍鰭吞拿魚燒霜腦天肉」（$17）取自頭部罕有位置，以微炙表面再迅速冰鎮的「燒霜」技法，完美鎖住鮮香與油脂；還有帶有獨特彈性的「天然藍鰭吞拿魚炙燒臉頰肉」（$17），經過炙燒後純鮮魚香更為突出。（指定分店在販售這三款稀少部位期間，將不會同時提供天然藍鰭吞拿魚三味。）

香港壽司郎 x「漁吉丸」期間限定活動詳情 日期： 9月5日起（全線分店有售，數量有限，售完即止；樂富店受工程影響延至9月22日開售）

三大稀少部位指定10間分店： 屯門市廣場店、大埔店、葵芳店、銅鑼灣廣場2期店、尖沙咀加連威老道店、將軍澳廣場店、奧海城2期店、觀塘店、沙田新城市廣場3期店、九龍灣徳福廣場2期店