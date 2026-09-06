酒店自助餐｜柏寧酒店PLAYT 9月限定聯乘安記海味 任食紅燒6頭鮑魚／首創叉燒鮑魚蜜糖意大利雪糕(有片)

柏寧酒店PLAYT自助餐 9月限定聯乘安記海味 任食紅燒6頭鮑魚／首創叉燒鮑魚蜜糖意大利雪糕（有片）

自助餐竟然有得任食紅燒6頭鮑魚？！即日起至9月30日，香港柏寧酒店PLAYT與本地老字號安記海味合作，推出期間限定「極品鮑魚 · 珍味重聚自助餐」，將頂級海味融入自助餐體驗，讓一眾老饕可以細味傳統海味菜式，同時品嘗創新味道。 午餐限定古法蝦子柚皮 晚餐任食紅燒 6 頭鮑魚 PLAYT團隊精選多款高品質安記海味，以不同烹調手法炮製出多道期間限定菜式。午餐及晚餐供應的菜式亦略有不同，當中「古法蝦子柚皮」為自助午餐時段限定。自助晚餐菜式選擇更多樣，包括「腿蓉海參濃湯蒸蛋白」、「安記紅燒6頭鮑魚配花寸菇及鴨掌」及「蜜瓜螺頭花膠爵士湯」。紅燒6頭鮑魚厚實軟腍，每一口都充滿醬香，非常滿足；爵士湯清爽香甜，花膠非常足料。而「蟹粉鮑魚兩面黃」麵餅煎得香脆，蟹粉份量充足，即使稍微放涼了再吃仍然出色。

混合零食鮑魚製成叉燒鮑魚蜜糖意大利雪糕 以為鮑魚海味只適合製作鹹食？特別推介首創「叉燒鮑魚蜜糖意大利雪糕」，以安記零食鮑魚系列中的全新味道「港式叉燒味一口鮑魚小食」作靈感，在蜜糖雪糕內混合鮑魚粒，鹹甜滋味令人一試上癮！另一款「桃膠玫瑰荔枝慕絲撻」，散發著玫瑰香氣，滋補養顏，女士們必試。

PLAYT x 安記海味 極品鮑魚 · 珍味重聚自助餐 供應日期：2026年9月1至30日 時間：12:00 - 14:30（午餐）｜11:45 - 14:30（早午自助餐）｜18:30 - 21:30（晚餐） 星期一至星期五（午餐）：成人HK$458起｜兒童HK$308起 星期一至星期四（晚餐）：成人HK$788起｜兒童HK$498起 星期六至星期日及公眾假期（早午自助餐）：成人HK$618起｜兒童HK$418起 星期五至星期日及公眾假期（晚餐）：成人HK$818起｜兒童HK$538起 地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓 查詢：2839 3311