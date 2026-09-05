《Look Back驀然回首》真人版電影展登陸海港城 首次展出珍貴劇照/5大本地漫畫家聯乘/免費繪畫四格漫畫體驗 (有片)

日本鬼才漫畫家藤本樹的現象級神作《Look Back 驀然回首》，繼動畫電影版大獲好評後，真人版電影亦即將於9月17日於香港上映！由2026年9月5日至27日，尖沙咀海港城美術館將舉辦《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽。現場除了首度展出電影珍貴劇照外，更設有五大本地著名漫畫家的聯乘作品，以及互動創作區，各位動漫迷與影迷切勿錯過！

康城名導是枝裕和執導

是次真人版電影陣容強勁，由憑《小偷家族》榮獲康城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的日本國寶級名導是枝裕和親自一手包辦執導、編劇及剪輯，將其標誌性細膩的人物情感刻畫注入作品中。電影更強勢入圍第83屆威尼斯影展「主競賽單元」，角逐最高榮譽金獅獎，未上映已吸引全球影壇關注。

《Look Back 驀然回首》故事講述兩位對繪畫抱持純粹熱情的少女——自信外放的「藤野」與深居簡出的「京本」，因四格漫畫而結緣，展開一段長達13年交織著競爭、扶持與創作夢想的成長歲月。兩大女主角分別由新生代人氣女星出口夏希及蒔田彩珠擔綱演繹，兩人早於Netflix影集《舞伎家的料理人》中與是枝導演合作。全片更特意遠赴藤本樹的家鄉秋田縣以底片拍攝，務求以最真實的質感神還原原作中的經典場面。