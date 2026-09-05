《Look Back驀然回首》真人版電影展登陸海港城 首次展出珍貴劇照/5大本地漫畫家聯乘/免費繪畫四格漫畫體驗 (有片)

日本鬼才漫畫家藤本樹的現象級神作《Look Back 驀然回首》，繼動畫電影版大獲好評後，真人版電影亦即將於9月17日於香港上映！由2026年9月5日至27日，尖沙咀海港城美術館將舉辦《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽。現場除了首度展出電影珍貴劇照外，更設有五大本地著名漫畫家的聯乘作品，以及互動創作區，各位動漫迷與影迷切勿錯過！
康城名導是枝裕和執導
是次真人版電影陣容強勁，由憑《小偷家族》榮獲康城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的日本國寶級名導是枝裕和親自一手包辦執導、編劇及剪輯，將其標誌性細膩的人物情感刻畫注入作品中。電影更強勢入圍第83屆威尼斯影展「主競賽單元」，角逐最高榮譽金獅獎，未上映已吸引全球影壇關注。
《Look Back 驀然回首》故事講述兩位對繪畫抱持純粹熱情的少女——自信外放的「藤野」與深居簡出的「京本」，因四格漫畫而結緣，展開一段長達13年交織著競爭、扶持與創作夢想的成長歲月。兩大女主角分別由新生代人氣女星出口夏希及蒔田彩珠擔綱演繹，兩人早於Netflix影集《舞伎家的料理人》中與是枝導演合作。全片更特意遠赴藤本樹的家鄉秋田縣以底片拍攝，務求以最真實的質感神還原原作中的經典場面。
展覽直擊 珍貴劇照首次展出！走入經典漫畫場景
踏入海港城美術館，展覽場地打造出充滿懷舊與創作氣息的氛圍，帶領觀眾一步步走入主角們的漫畫創作世界。
亮點1：未曝光劇照率先直擊
展覽集中展示了一系列首度曝光的電影珍貴劇照，細緻記錄了出口夏希與蒔田彩珠在鏡頭下的真摯眼神，無論是兩人並肩在畫台前揮汗創作的側影，抑或是四季流轉間的細微情感變化，每一張劇照都充滿電影感，讓人在電影上映前搶先沉浸於這份追夢的感動中。
亮點2：聯乘5大本地漫畫家 重新詮釋經典四格漫畫
為配合香港獨家展覽，大會特別邀請了5位香港本土著名漫畫家——Pen So、Don Mak 麥東記、KIU、StepC. 張小踏，以及月巴氏，以《Look Back 驀然回首》標誌性的「四格漫畫」為靈感進行特別創作。每位創作者均以個人獨特的畫風與視角，繪畫出各自心目中的《Look Back》，展現出跨越地域的藝術共鳴。
免費玩特別版四格漫畫紙 繪畫專屬追夢故事
展覽現場更特別設有互動體驗區！大會於現場免費提供「電影特別版四格漫畫紙」，入場人士可以親自拿起畫筆，揮灑創意，寫下或畫出屬於自己的四格漫畫故事，重拾小時候對繪畫與夢想最純粹的熱情。無論是打卡留念還是親身感受創作樂趣，這份專屬的四格漫畫都將成為今次展覽最珍貴的紀念品。
《Look Back 驀然回首》真人版電影展覽
展覽日期： 2026年9月5日 至 9月27日
展覽時間： 11:00 – 22:00
展覽地點： 尖沙咀海港城美術館(海港城海洋中心二階207號鋪)
入場費用： 免費入場
電影上映日期： 2026年9月17日