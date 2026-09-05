網上熱話｜畢業生欲網購「Sexy」畢業袍 網民爆笑：要求好高 疑因語音輸入搞錯惹誤會

雖然一眾莘莘學子已經開學，要為新一年學業努力，亦有不少畢業生初入職場，同時正在為畢業禮準備，紛紛訂購畢業袍及畢業公仔影靚相留念。早前，一位畢業生發文指自己欲為畢業公仔度身訂造碩士畢業袍，後來發現疑因語音輸入搞錯而惹誤會，引來大批網民爆笑熱議。

畢業生為公仔網上訂購「Sexy」畢業袍 每年10-11月都是大專、大學畢業典禮的日子，一眾畢業生大多會預早準備，訂購畢業袍、畢業公仔和畢業花等，好讓自己能夠影多幾張靚相，為自己的努力留個紀念。早前，一位畢業生搜尋一間做畢業公仔的店舖，想為畢業公仔訂造碩士畢業袍，沒料到WhatsApp查詢時文字竟出現「Sexy畢業袍」，引起極大誤會。

疑因語音輸入出錯惹歧義 發文者向店舖表示「想同公仔度身訂造sexy畢業袍，想問個價錢大約係點樣？」店家以為發文者想在畢業禮當天行性感路線，但原來出現歧義只因語音輸入出錯，她想訂購的實質為「碩士畢業袍」，而非想特別讓公仔穿上性感服飾。

網民提議整比堅尼版畢業袍 發文者對這個小錯誤哭笑不得，而一眾網民亦忍不住爆笑，紛紛留言表示「畢業袍都要sexy，要求好高」、「咁真係要問清楚你邊度畢業」、「整件比堅尼版畢業袍俾佢，夠sexy未」。亦有人嘗試用AI為公仔設計性感畢業袍，例如讓近年大熱的Chiikawa在畢業袍內穿上透明lace與蝴蝶結吊帶，創意十足。