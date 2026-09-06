百萬銷量男團BOYNEXTDOOR明年1月襲港首攻亞博Arena開唱 9.15會員優先搶飛(附購票詳情+福利)

韓國男團BOYNEXTDOOR宣布，將在1月16日(星期六)強勢再臨香港，於亞洲國際博覽館Arena隆重舉行全新世界巡迴演唱會《BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG》。這是他們二度來港開唱，並首度進軍亞博最大場館，準備以全面升級的舞台魅力，與極具爆發力的live跳唱實力，再次征服香港樂迷。
締造四連白金銷量的大勢男團
BOYNEXTDOOR的狂熱浪潮，正席捲全球唱片市場。他們近期發行的首張正規專輯《HOME》，於韓國Hanteo排行榜上連續第4次突破百萬銷量，更強勢空降美國Billboard 200專輯榜第16位，再度刷新自身最佳紀錄。去年他們成功橫跨全球13個城市、完成23場巡迴演出，精湛紮實的現場唱功，被公認為新一代「實力派」代表。本次全新世巡將以首爾為起點，途經釜山、日本六大城市、北美十個地區及亞洲各大重點城市，而香港站無疑是亞洲樂迷最期待的焦點。
$2,099 門票送演前彩排福利
演唱會全場皆為座位，為了回饋粉絲，主辦方祭出超強福利，凡購買$2,099 VIP門票的觀眾，不僅能親身參與演前彩排soundcheck，更可獲得官方海報一張，其中還將隨機派發30張珍貴的成員親筆簽名海報，送給幸運的ONEDOOR樂迷。
購票將分階段進行，成功於Weverse登記的ONEDOOR MEMBERSHIP (GLOBAL)會員，可率先於9月15日(星期二)早上10時起經Cityline參與會員優先購票。公開發售則定於9月17日(星期四)早上10時起，於Cityline及大麥網(Damai)正式開搶。
《BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG》演出詳情：
日期：2027年1月 16 日（星期六）晚上 6 時
地點：亞洲國際博覽館Arena
票價：$2,099 / $1,799 / $1,399 / $1,199 / $899
會員優先購票：9月15日(星期二)早上10時起(Cityline)