百萬銷量男團BOYNEXTDOOR明年1月襲港首攻亞博Arena開唱 9.15會員優先搶飛(附購票詳情+福利)

韓國男團BOYNEXTDOOR宣布，將在1月16日(星期六)強勢再臨香港，於亞洲國際博覽館Arena隆重舉行全新世界巡迴演唱會《BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG》。這是他們二度來港開唱，並首度進軍亞博最大場館，準備以全面升級的舞台魅力，與極具爆發力的live跳唱實力，再次征服香港樂迷。

締造四連白金銷量的大勢男團

BOYNEXTDOOR的狂熱浪潮，正席捲全球唱片市場。他們近期發行的首張正規專輯《HOME》，於韓國Hanteo排行榜上連續第4次突破百萬銷量，更強勢空降美國Billboard 200專輯榜第16位，再度刷新自身最佳紀錄。去年他們成功橫跨全球13個城市、完成23場巡迴演出，精湛紮實的現場唱功，被公認為新一代「實力派」代表。本次全新世巡將以首爾為起點，途經釜山、日本六大城市、北美十個地區及亞洲各大重點城市，而香港站無疑是亞洲樂迷最期待的焦點。