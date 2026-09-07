網上熱話｜Carousell賣物覆遲4個鐘 被講價買家明串說教 引網民群嘲

圖片來源：tvN《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照、HKTV Mall

網購可以足不出戶實在很方便，簡單郁下手指就可以搵到心水物品，就連一些已經絕版，又或在市面上難以購買的東西都可以找尋到。不過，在人人講求快的社會下，有時買賣雙方覆得太遲的話，可能有機會直接影響交易。早前，一位在Carousell賣物的賣家就分享了一則對話，內容大致為因為覆遲了買家約4小時後，竟被買家不滿說教，引來大批網民群嘲。

Carousell賣物遇說教男 早前，一位賣家就在Threads發文，表示自己在賣價值$140的「Coca-Cola 雪櫃仔」時，雖然有買家表示有興趣購買，但就因為自己遲了約4小時回覆買家而被對方說教，感到無奈，於是將對話Cap圖與一眾網民大呻。

覆遲4個鐘被串爆 從Cap圖中可見買家在晚上7:50開展對話問貨品「賣出未」，發文者亦即時回覆指尚有貨可以購買。不過，買家當時就未有落單，而是嘗試將$140的雪櫃仔講價到$100。之後發文者暫時未有回覆，相隔約4小時後，買家在晚上11:40突然send大段文字向發文者表達不滿，直言「唔洗麻煩你覆啦」，又指自己「已經喺淘寶買到需要嘅嘢，相比之下，淘寶嘅價錢平過你」，更在最後突然向發文者說教「最緊要係人地淘寶客服有問必答，又快又準，塞錢入你袋，唔洗多謝」。

網民群嘲：高傲嘅乞兒 發文者將對話Cap圖分享至Threads時，僅用一個笑到喊emoji表達自己的無奈，而帖文亦引起大批網民熱烈討論。有網民批評買家「要靠拍賣app搵優越感」、「傻人發現」、「D傻X係鍾意講價同說教」，又形容對方是「高傲嘅乞兒」，亦有人笑稱在買家揚言「塞錢入你袋」後，應該回覆「請問塞錢入我袋係打算塞幾多」以示禮貌。