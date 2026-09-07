灣仔利東街中秋化身浪漫燈海 800盞剪紙宮燈/18米幻彩LED火龍回歸 周末市集與音樂會同時舉行

中秋人月團圓，灣仔利東街再度化身成本港賞燈地標。由即日至10月19日舉行《彩燈．迎月》活動，200米長林蔭大道懸掛逾800盞璀璨剪紙宮燈。今年首度融入細膩的剪紙工藝，將「嫦娥奔月、玉兔搗藥」等經典傳說，以及三代同堂吃湯圓、孩童提燈夜遊的人間煙火氣，栩栩如生刻劃在繽紛宮燈上，讓遊人在一片溫暖的黃橙粉綠燈海中，感受團聚的氣氛。

大紅燈籠與五彩宮燈寓意月圓人圓

負責這次燈籠設計的創意總監劉震浩(Penny Lau)，將800盞燈籠掛在200米的行人路上，更首度以剪紙風格圖案演繹千年中秋民間傳說與地道節慶習俗，呈現於特色宮廷燈籠之上，讓市民與旅客在漫步燈海下，細味中華文化的傳統，Penny說道，「花燈設計除了傳統節慶題材，仲融合了灣仔區新舊中西交融的歷史背景，宮燈展現到東方韻味，同時呼應灣仔作為中西文化交流點的特色；市民行過打卡時，不單止感受到『月圓人團圓』的氣氛，亦可以細味灣仔這個社區獨特的城市記憶。」