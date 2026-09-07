灣仔利東街中秋化身浪漫燈海 800盞剪紙宮燈/18米幻彩LED火龍回歸 周末市集與音樂會同時舉行

中秋人月團圓，灣仔利東街再度化身成本港賞燈地標。由即日至10月19日舉行《彩燈．迎月》活動，200米長林蔭大道懸掛逾800盞璀璨剪紙宮燈。今年首度融入細膩的剪紙工藝，將「嫦娥奔月、玉兔搗藥」等經典傳說，以及三代同堂吃湯圓、孩童提燈夜遊的人間煙火氣，栩栩如生刻劃在繽紛宮燈上，讓遊人在一片溫暖的黃橙粉綠燈海中，感受團聚的氣氛。
大紅燈籠與五彩宮燈寓意月圓人圓
負責這次燈籠設計的創意總監劉震浩(Penny Lau)，將800盞燈籠掛在200米的行人路上，更首度以剪紙風格圖案演繹千年中秋民間傳說與地道節慶習俗，呈現於特色宮廷燈籠之上，讓市民與旅客在漫步燈海下，細味中華文化的傳統，Penny說道，「花燈設計除了傳統節慶題材，仲融合了灣仔區新舊中西交融的歷史背景，宮燈展現到東方韻味，同時呼應灣仔作為中西文化交流點的特色；市民行過打卡時，不單止感受到『月圓人團圓』的氣氛，亦可以細味灣仔這個社區獨特的城市記憶。」
LED火龍舞巡遊賀中秋
《彩燈．迎月》最矚目的年度焦點燈飾，就是——闊別一年的18米幻彩LED火龍，將於中秋正日(9月25日)震撼回歸。結合創新科技與香港非物質文化遺產，將於晚上8時30分起由利東街中庭出發，巡遊至皇后大道東及莊士敦道入口，再返回中庭，全長約45分鐘。利東街的高級推廣經理張恩恩(Agnes Chang)指，這裡多年來重視各大節日，致力將利東街打造成為香港的「節慶地標」，除了中秋，聖誕和農曆新年，都會有大型節日裝飾同活動，與大家歡渡佳節、傳承文化，「今年中秋正日將會繼續舉辦一年一度的『LED火龍舞鼓賀中秋』，以LED燈光取代傳統煙火，讓市民和旅客一家大小近距離欣賞，和感受香港非物質文化遺產的獨特魅力。」
連續兩個周末舉行市集+追月音樂會
此外，於9月兩個周末(9月12至13日及19至20日)，「WeekCommune」周末市集將於利東街舉行，將帶來多款中秋主題精品，包括手工迷你燈籠、中秋飾物及毛孩月餅等。讓市民輕鬆為親友搜羅別具心思的中秋禮品，共迎團圓佳節。中秋翌日(9月26日)下午2時至6時，多個音樂團體包括蜚．聲學院、香港培道中學弦樂小組、YouthSing及Euphonos Ensemble等，將於利東街《秋月樂韻》音樂會舞台現身，以動人歌聲與悠揚器樂，為中秋追月的下午，延續溫馨與歡樂。
中秋佳節與十一黃金周禮遇
中秋佳節與十一黃金周期間，利東街推出連串精彩禮遇，由9月1日至25日期間，會員於利東街憑即日電子消費滿$2,000，或憑5,000積分及即日電子消費滿$1,000，即可換領「利東街中秋禮盒」1份(價值$350)。禮盒陣容匯聚多間香港老字號與人氣品牌。
於9月25日至10月7日期間，於利東街以電子消費每滿港幣$1,000，即可獲得$100現金折扣券(包括$50餐飲及$50購物現金券各一張）。每位顧客每日最多可換領5套。更多優惠詳情請瀏覽利東街網站。
查詢：利東街