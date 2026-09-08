PAUL & JOE全新秋季蜜粉餅登場 顧客於新店尋7貓圖案即送鎖匙扣 (有片)

PAUL & JOE 於 2026 年秋季推出絲滑幻光蜜粉餅（PAUL & JOE SILKY FACE POWDER），以輕盈粉體配合微光粒子，主打修飾毛孔及細小瑕疵，呈現自然透亮妝感，適合日常定妝或補妝。為慶祝朗豪坊新店開幕，品牌特設尋貓小遊戲，顧客只要在店內牆壁找出7隻貓咪圖案，即可免費獲贈鎖匙扣一個，數量有限，送完即止。

蜜粉餅結合高折射珠光與漫反射粉體，前者為肌膚增添亮澤，後者柔和散射光線，減淡凹凸及毛孔觀感；配方另加入球形粉體、柔焦片狀粉體及朝鮮薊精萃，配合胺基酸包覆粉體、高附着性油分及吸油粉體，薄薄一層已能修飾膚質、提升貼服度，同時減少多餘油光及底妝暗沉。使用時把不同色塊混合後輕掃面部，即可營造輕薄通透、富層次的妝效。

開幕優惠一覽

品牌首間海外新概念店已在旺角朗豪坊開幕，店內提供彩妝及護膚系列。為配合新店開設，品牌由即日起至9月30日推出2大優惠給顧客。而首300名顧客在店內拍照，並於Threads、Instagram或小紅書分享，可獲鑰匙扣吊飾及試用裝。

1. 購物滿港幣 $400元，可獲限量包裝禮盒及髮帶；滿港幣 $800元，可獲朗豪坊限定花園化妝袋及體驗禮品

2. 活動期內消費可享雙倍購物印花；單次購物滿港幣 $680元，可參與限定扭蛋遊戲一次。結帳可獲下次購物使用的電子優惠券