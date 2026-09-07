上海旅遊｜記者實測開箱2026新酒店！國際酒店品牌Andaz旗下 上海徐家匯中心安達仕酒店（有片！）

上海向來給大家摩登的印象，城市風貌既繁華，同時又帶有獨特的文化記憶。今次推介今年初新開業的上海徐家匯中心安達仕酒店，由著名國際酒店品牌Andaz主理，品牌在全球各地都設酒店據點，主打融入當地特色，而這間新酒店則以上海標誌性建築、人文氣息與生活印記為設計主題，在細節間融合巷弄文化，相信每個入住旅客都能感受到上海迷人細膩的一面！ 文、相：heidi 鳴謝：上海徐家匯中心安達仕酒店

選址徐家匯中心 細節傳承巷弄文化

酒店坐落於城市新地標徐家匯中心(ITC)，設計玩味十足，將上海巷弄概念融入整幢建築。例如酒店入口以玻璃磚牆配苔蘚色地毯，神還原老上海石庫門的歲月質感；而14樓的空中大堂則換上現代海派設計，新舊交織，設計時尚；每日傍晚五時三十分更會有「Andaz Hour」環節，大堂的巨型時鐘會響起鐘聲，住客可以享用香檳及精美小食，儀式感十足。

今次記者入住的「豪華客房」空間寬敞，落地大玻璃坐擁開揚城景，不論日夜都能盡情打卡。另外不得不讚房內細節位，特大雙人床選用席夢思品牌床墊，承托力十足，外出觀光完晚上可以真正放鬆休息。還有浴室設計同樣型格有心思，除了配備女生最愛的Dyson風筒，更超揼本採用安達仕精心挑選的Byredo「Eleventh Hour」洗護系列，洗澡後自帶高級木質香氣，讓整個住宿體驗大大加分！