瑞吉酒店×雪花秀秋日下午茶　 惠顧送雪花秀護膚套裝

秋日想在鬧市中歎一頓精緻下午茶，香港瑞吉酒店 The Drawing Room 與韓國護膚品牌雪花秀推出期間限定「菁典月映下午茶」，把人參、莓果及蜂蜜等元素融入鹹甜點，並以桌邊餐車讓客人自由挑選，為傳統下午茶添上個人化體驗。今次餐單以雪花秀菁典臻秀系列及其「月亮瓶」面霜為靈感，從品牌多年的人參研究取材，再轉化成味道、色彩與造型。下午茶菜式不只講求外形，也利用果香、堅果與人參的甘香，平衡整體味道。客人可從招牌餐車選擇心儀鹹點和甜點，按喜好組合自己的下午茶。

人參鹹甜點

鹹甜點均加入人參及韓式元素。韓式參雞湯以人參雞湯凍配杞子和米餅；龍蝦尾配人參糖漿、杏脯果凍及番茄蛋黃醬。奧西特拉鱘魚子醬配蛋黃、酸忌廉及韓式麻糬麵包；米莫萊特芝士餅則加入焦糖核桃和乾果脆粒。

甜點方面，月亮瓶以白瓷月亮瓶為造型，內藏釋迦慕絲及櫻桃果醬；紅莓雲呢拿慕絲配紅桑子忌廉、雜莓果醬和士多啤梨脆片。人參檸檬蜂蜜芝士蛋糕酸甜輕盈，人參焦糖可麗露則外脆內軟，帶焦糖及人參香氣。