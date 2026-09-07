UNY生活創庫9.12進軍將軍澳 佔地3.4萬呎 連串開幕優惠 $108起嘆日本藍鰭吞拿魚壽司

將軍澳街坊們有福了！主打日式購物體驗的UNY生活創庫升級後，將於9月12日回歸將軍澳新都城中心二期。新店佔地3.4萬呎，並以3大主題迎接顧客，包括來自日本各地的時令水果、日本產精肉及即製壽司，顧客$108起嘆新鮮即切藍鰭吞拿魚壽司刺身，以及香港首次推出的北海道肉之國豚肉，各位街坊萬勿錯過！

多款日本美食登場 必食$108大滿足拖羅丼 升級後的UNY生活創庫將軍澳店帶來多款日本和環球食品與日常用品。店內設有多個專區，包括超市百貨、生鮮區、生活雜貨區，以及特色專櫃「Classic Deli」精肉部、壽司部「上三鮨」、君蘭麵包廠及Italian Tomato等，讓顧客一站式入手不同貨物。 當中壽司部「上三鮨」及精肉部「Classic Deli」更加帶來新鮮即切藍鰭吞拿魚壽司及香港首次推出的北海道肉之國豚肉。顧客可以每盒$108享用築地風吞拿魚太卷，而最受刺身迷歡迎的大滿足拖羅丼亦只需$128，絕對是價廉物美。「北海道肉之國」（にくのくに北海道）是由JA全農北海道（HOKUREN）所創立的代表性品牌，主打100%北海道優質飼養的豬肉，肉質幼嫩油脂略帶甘甜，油花均勻。

開幕日限定 花式劍球+巨型吞拿魚切割表演 為慶祝開幕，新店9月12日開幕當天設有多場表演。香港花式劍球協會及表演隊「劍玉兄弟」將會到場表演花式劍球（劍玉けん玉），有興趣的粉絲可即場體驗花式劍球的樂趣。日本專業和牛切割師傅亦專程到港，向顧客示範分割北海道黑毛和牛；吞拿魚職人即場剖開巨型吞拿魚，顧客更可參與稀有部位競投環節，將日本魚市場的氣氛帶到香港；專業侍肉師示範切割油香細滑的西班牙火腿，讓顧客感受火腿的鹹香濃郁。

與此同時，將軍澳店同步推出《賞味享樂嘉年華》，邀請不同品牌到場與粉絲慶祝開幕。9月12至13日舉行兩場「愉快動物餅獅兄見面會」，品牌標誌性角色「獅兄」將會到場與粉絲互動；「香記咖啡香式奶茶」將於9月19日舉行沖泡示範免費試飲，讓顧客即場感受茶餐廳的香滑滋味。

毗鄰UNY將軍澳店的千色Citistore同樣推出多款小家電優惠，顧客可以低至$99入手隨身按摩槍或電飯煲，十分划算！