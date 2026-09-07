淘寶「超級88」限時優惠 新人拎$130禮包 八達通/PayMe再減$10

踏入9月，天氣逐漸轉涼，又是換季入手護膚品、服飾及家居用品的時候。淘寶香港站推出年度購物活動「超級88」，由9月6日晚上8時至9月13日晚上11時59分舉行，期間精選美妝護膚、服飾、家居及日用品等不同品類，亦有新人及支付優惠，大家可以一次過入手換季生活所需。

配合換季需要，淘寶香港站推出「換季必買清單」，集合保濕、修護等護膚產品，以及唇膏等彩妝、換季服飾、家居用品及日常百貨。大家可按需要選購，護膚及生活用品都可以趁今次活動一次過補貨。

今次「超級88」主打美妝護膚優惠。淘寶天貓設有多個國際品牌官方旗艦店，包括Lancôme、YSL Beauty、Giorgio Armani Beauty、Kiehl’s、Shu Uemura、3CE及Maybelline等，部分品牌產品由品牌方直接供應。

新人限定$130禮包 零門檻兼包郵

首次使用淘寶香港站的新用戶亦有專屬優惠，可享價值$130的限時零門檻包郵大禮包，包括$110專屬紅包及$20跨境直郵立減券，毋須消費門檻。優惠可於下單時直接抵扣，適合第一次在淘寶購物的用戶。

八達通、PayMe、AlipayHK都有優惠

使用八達通付款，買滿HK$300可減$10，每位用戶最多使用2次，名額有限。

PayMe優惠由即日起至9月30日，買滿HK$300可減$10，每位用戶活動期間最多享2次；「超級88」期間另有免手續費優惠，每次最高減$10，每位用戶限用1次，優惠名額每日有限。