淘寶「超級88」限時優惠 新人拎$130禮包 八達通/PayMe再減$10

踏入9月，天氣逐漸轉涼，又是換季入手護膚品、服飾及家居用品的時候。淘寶香港站推出年度購物活動「超級88」，由9月6日晚上8時至9月13日晚上11時59分舉行，期間精選美妝護膚、服飾、家居及日用品等不同品類，亦有新人及支付優惠，大家可以一次過入手換季生活所需。
國際美妝官方旗艦店 護膚彩妝換季補貨
今次「超級88」主打美妝護膚優惠。淘寶天貓設有多個國際品牌官方旗艦店，包括Lancôme、YSL Beauty、Giorgio Armani Beauty、Kiehl’s、Shu Uemura、3CE及Maybelline等，部分品牌產品由品牌方直接供應。
配合換季需要，淘寶香港站推出「換季必買清單」，集合保濕、修護等護膚產品，以及唇膏等彩妝、換季服飾、家居用品及日常百貨。大家可按需要選購，護膚及生活用品都可以趁今次活動一次過補貨。
每日簽到拎淘金幣 購物可直接抵扣
活動期間，淘寶香港站首頁有「領淘金幣」入口，每日簽到即可免費領取淘金幣。購物時可使用淘金幣抵扣部分消費，大家每日登入淘寶App即可領取。
新人限定$130禮包 零門檻兼包郵
首次使用淘寶香港站的新用戶亦有專屬優惠，可享價值$130的限時零門檻包郵大禮包，包括$110專屬紅包及$20跨境直郵立減券，毋須消費門檻。優惠可於下單時直接抵扣，適合第一次在淘寶購物的用戶。
八達通、PayMe、AlipayHK都有優惠
使用八達通付款，買滿HK$300可減$10，每位用戶最多使用2次，名額有限。
PayMe優惠由即日起至9月30日，買滿HK$300可減$10，每位用戶活動期間最多享2次；「超級88」期間另有免手續費優惠，每次最高減$10，每位用戶限用1次，優惠名額每日有限。
另外，透過AlipayHK使用中銀淘寶卡付款，可享筆筆免手續費。
使用ZA Card付款亦可享限時首2筆免手續費優惠，每筆優惠上限HK$10，名額有限。
淘寶香港站亦同步升級跨境配送服務，天貓超市「HK明日達」頻道領券後可享最低一件包郵送貨上門；大型梳化等家居用品亦設官方直運專線，提供宅配到家服務。