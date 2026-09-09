VIVAIA RE:WORK 秋冬新作登場　重塑現代職場鞋履

彈性辦公漸成常態，職場穿搭亦由昔日的單一公式，走向兼顧個人風格與不同生活場景。鞋履品牌 VIVAIA 今個秋冬推出 2026 RE:WORK 系列，以嶄新線條、物料及色彩回應這種轉變，讓上班鞋不再只講求端莊，也能自在配合通勤、會議以至下班後的行程。

從輪廓與質感入手 舒適不等於保守

RE:WORK 的靈感來自電郵主旨常見的「RE:」，寓意重新審視今天的工作方式，以及鞋履在職場造型中的定位。當辦公地點、時間和場合變得更靈活，止班鞋也不必局限於傳統高跟鞋；樂福鞋、木屐式穆勒鞋、Sneakerina、露跟鞋及短靴，都可按需要融入日常衣櫥，陪伴穿着者在不同場景之間轉換。

新系列從鞋身比例、結構及觸感着手，為熟悉鞋型換上更俐落輕盈的輪廓，同時保留品牌重視的穿着體驗。這亦是 Alan Buanne 於 2025 年出任 VIVAIA 創意總監後，首度主導的系列，他在設計加入了更鮮明的時裝語言，嘗試打破「好看」與「好穿」只能二選一的印象。