香港迪士尼樂園｜8大美食趣聞揭秘 必試荔枝咕嚕肉/椰皇燉湯 預覽萬聖節+聖誕美食(有片)(多圖)

日前香港迪士尼樂園舉行今年度大型美食巡禮，身穿廚師服的米奇驚喜現身，帶領傳媒率先預覽萬聖節、大閘蟹餐及聖誕自助餐美食。編者現場直擊，順道分享你未必知道的樂園10大美食趣聞！ 文、攝：Vera Gee

美食趣聞 1: 獨特招牌菜荔枝咕嚕肉 官方在傳媒發布會上公布香港迪士尼樂園酒店將於今年10月12日起暫時關閉，進行全面升級工程，預告翻新後將融合沉浸式故事體驗及創新設計。當日美食巡禮就特意選址香港迪士尼樂園酒店的晶荷軒舉行，趁翩新前讓大家體驗晶荷軒箇中特色。 不去不知，原來晶荷軒除了迪士尼朋友點心大受食客歡迎之外，「荔影留香」（荔枝咕嚕肉）自去年推出後迅速成為招牌菜。咕嚕肉用豬腩肉包裹原粒荔枝炸成，外層薄薄酥脆，肉層酥化保留肉汁，內裡的清甜荔枝剛好平衡了豬腩的脂膩。吸睛之處是咕嚕肉置於仿樹枝架上，以盆栽造型示人，花盆內藏了乾冰，奉上時店員淋水即散出煙氣，非常獨特有心思。

美食趣聞 2: 世一級椰皇元貝燉海螺 編者私底下極之欣賞晶荷軒的椰皇元貝燉海螺，非常鮮甜很有驚喜！師傅選用有機冬瓜，塑造成米奇頭形狀，中間釀了原粒日本大元貝。濃郁雞湯底混合了100%天然椰皇水燉，燉足6小時才出透味，不夠6小時的話不會這麼鮮味澎湃，清甜潤澤，予人滿滿幸福感。此足料燉湯有世一級數，你來試試自會明白。

美食趣聞 3: 日本賓客攜公仔用餐 公仔獲安排座位及口水巾 不少日本賓客來晶荷軒，會攜同心愛的Duffy與好友公仔一起用餐，餐廳團隊作出人性化貼心的安排，會留座位及口水巾予同伴的公仔，讓賓客享受儀式感的體驗，人情味也放諸於客人有感情的公仔身上。

美食趣聞 4: 薄朱軟雪糕 3 個月賣出逾 5 萬支 薄荷朱古力甜品大流行，連樂園Pixar Summer Fest 推出雪糕都大玩毛毛造型薄荷朱古力味軟雪糕，由6月至今賣出逾5萬支，大受客人喜愛。

美食趣聞 5: 沉浸式體驗「阿 Jack 怪誕大餐」 「河景餐廳」的「阿Jack怪誕大餐」是香港迪士尼萬聖節最受歡迎的餐飲體驗之一，去年售出超過 7,000 套之多。結合娛樂表演，阿Jack、莎莉同 Oogie Boogie 在餐廳舞台亮相，與客人近距離互動。今年廚師團隊精心設計出逼真的魚骸骨造型主菜，甜品又加入燈光及煙霧，營造阿Jack漂浮空中的視覺效果。大家提前於香港迪士尼官方網站預訂，可節省 10%服務費！

美食趣聞 6: 萬聖節食「蝙蝠」? 園內各餐廳的萬聖節美食創意十足，最令編者記憶深刻是迪士尼好萊塢酒店 「 藝彩廚」的萬聖節自助餐，當中名為「黑魔翼」的黑漆漆蝙蝠物體最驚嚇，看真點原來是灑滿竹炭粉的雞，先以美極及頭抽作底味，再加日式山椒粉帶出香味層次。自助餐應節出品還有麻婆豆腐腦、南瓜鷹嘴豆蓉配魔法吐司都有心思。

美食趣聞 7: 蟹逅套餐性價比高 迪士尼探索家度假酒店 「雲龍軒」的蟹逅套餐相當性價比高，套餐有九品，食勻醫神蟹粉雞肉包，大眼仔蟹粉咸水角，蟹粉小「龍」包、姬松茸花菇燉雞、清蒸大閘蟹（四兩公，四兩乸）、碧綠乾燒蝦球、蟹粉扒菜苗、蟹粉銀絲麵或蟹粉撈飯，以及薑茶湯丸。據知今年將會採用江蘇大閘蟹，每位$568，算得上性價比高。（10 月 5 日至 12 月 6 日期間供應 。）

美食趣聞 8: 聖誕自助餐打卡巴西芝士波波聖誕樹 今年聖誕自助餐有新點子，打卡位有迪士尼好萊塢酒店「藝彩廚」喜慶自助午/晚餐的聖誕壽司樹，除了西式凍海鮮，更設中式蒸鮮海鮮，又有自家製聖誕披薩。而迪士尼探索家度假酒店 「芊彩餐廳」的芊彩聖誕燒烤自助晚餐，打卡位有巴西芝士波波聖誕樹，焦點應節美食必試聖誕烤肉盛宴，食勻烤雞腿 、脆皮五花腩、紐倫堡香腸、烤羊架、牛肩肉、牛腹肉，滿足食肉獸。 香港迪士尼樂園官方網站