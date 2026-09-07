日本旅遊｜九州10月推旅遊補助 每人最高減3.5萬日圓/住宿低至4折！應援熊本地震

日本觀光廳宣布為應援九州地區，推出全新旅遊補貼方案。最新推出的「九州復興應援優惠」預計於2026年10月1日起正式實施，旨在吸引國際及日本本土遊客重返九州。本次補助涵蓋九州全區，包含福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎及鹿兒島等七個縣市，只要預訂包含住宿的旅遊行程，即可享受高達5折優惠，受災較嚴重地區更享有低至4折獨家優惠，每人最高補助金額可達3,5000日圓。
官方推出「九州復興應援割」 望帶動當地經濟
2026年7月發生的「令和8年熊本地震」，震災不僅對當地部分基礎設施造成影響，更引發了九州全境大規模的酒店與旅館退房潮。熊本、鹿兒島以及周邊的溫泉區均造成重大衝擊。為了協助當地觀光產業盡快復甦，並重塑旅客赴日信心，日本中央政府特別聯同九州七縣政府，推出名為「九州復興應援割」的特別計劃。透過直接補貼房價與套票成本，重新帶動當地的消費力，讓各國遊客再次感受九州的天然溫泉、明媚風光與豐富美食。
折扣高達4折 每人最高獲3.5萬補貼
官方根據不同縣市的復原需求設定了不同補助比例。前往九州各縣預訂住宿或旅遊產品，基本均可獲5折房價減免。而為了給予地震影響較深、預訂取消率較高地區額外支持，日本政府特別針對熊本縣與鹿兒島縣加碼，將折扣率提升至高達60%，相當於4折優惠。
而在補助金額上限方面，政策針對不同的旅遊模式作出了詳細劃分。如果預訂的是單純住宿或一日旅遊行程，每人每晚的最高補貼上限為2萬日圓。若選擇連續入住兩晚或以上的旅遊套裝行程，每人的最高補貼上限則一口氣提高至3萬日圓。最喜歡開車自駕遊或有意玩盡九州多個地區的旅客，「跨縣周遊行程」則享最高補貼優惠，只要行程涉及兩個或以上的九州縣市，每人補助上限將升至最高的3.5萬日圓。
不過要留意，雖然中央政府制定了統一的補助基準，但各縣具體的實施細節、開售時間以及預約開始日期將由各縣政府各自決定並陸續公佈，想搶優惠的港人記得密切留意官方最新發布。
9月各大旅遊平台獨家優惠
另外，各大旅遊平台亦與地方政府，先行推出多項9月獨家優惠計劃。樂天旅遊現正推出「熊本・鹿兒島觀光應援折價券」，即日起至2026年9月30日。凡預訂該平台上指定地區的住宿，即可享房價9折折扣。而日本訂房網站Jalan亦針對熊本縣推出了專屬折價券「【熊本県】宿・ホテルの宿泊のみ予約に使える！じゃらんクーポン」。優惠活動截止日期為2026年9月29日，只要預訂熊本縣內指定的主題飯店或溫泉旅館，即可直接使用最高價值4,000日圓的住宿優惠券。