兔仔突然不吃東西？獸醫拆解腸胃停滯 食慾及便便減少都是警號

兔仔突然不吃東西，究竟只是短暫沒胃口，還是身體已經出現問題？兔仔天性會隱藏不適，主人未必容易第一時間察覺。Dr. Dean Felkler提醒，當家中兔仔出現食慾下降、便便減少、躲在角落或精神變差，就要提高警覺，慎防腸胃停滯（GI Stasis）。

文：Karen Yeung 攝：蘇文傑 鳴謝：康迪亞獸醫 Concordia Pet Care

腸胃停滯成因 腸胃停滯並非一種單一疾病，而是泛指兔仔腸胃蠕動異常甚至停止的狀況。正常情況下，食物及腸道內容物會持續向前推進；一旦蠕動減慢或停頓，食物無法正常通過，便會引起食慾下降及排便減少等問題。 成因並不限於飲食，食物不合適、進食量不足、環境壓力過大，以至身體本身患有其他疾病，均可影響腸胃蠕動。因此處理腸胃停滯時，不能只針對表面症狀，亦須找出背後原因。 食量、便便與精神狀態是關鍵 兔仔天性會掩飾不適，主人須從日常細微變化入手。最基本是留意食慾，即使只是輕微減少，也值得持續觀察；同時注意便便的數量及大小，若突然變少、變細甚至完全停止，都可能反映腸胃異常。部分症狀則有較明確的指向性：流口水可能與牙齒或口腔問題有關；出現神經系統症狀，則可能涉及耳朵感染或腦內寄生蟲。

如果兔仔短時間沒有進食，但仍有排便、精神及活動量如常，可先密切監察。然而一旦不吃東西之餘整晚完全沒有排便，情況就變得較為緊急，須盡快求醫。即使仍有排便但數量明顯減少，同時出現躲藏、明顯不適或精神轉為虛弱，也不宜繼續觀望，應盡快求醫。臨床檢查以外，或需配合影像檢查及抽血，找出腸胃問題的根本原因。



乾糧不要過量 乾草才是飲食重點 要減低兔仔腸胃出現問題的風險，飲食習慣最為重要。常見問題包括乾糧餵得過多，一般可按兔仔體重調整，每公斤約一湯匙，實際分量視乎個別情況而定。相比乾糧，乾草才是日常飲食的核心，最好讓兔仔隨時可以進食。大部分兔仔以提摩西草為主；年幼兔仔可先進食鈣質及蛋白質較高的苜蓿草，約六個月大後逐步轉換。乾草品牌亦不宜頻繁更換，即使同屬提摩西草，不同品牌味道有異，腸胃敏感的兔仔或需不斷適應。

獸醫補充，日常可適量提供新鮮蔬菜補充水分，但水果不宜多吃。鈣質攝取亦須留意，兔仔經泌尿系統排鈣，攝取過多有機會在膀胱形成沉積物甚至鈣石，飲食不應一味追求高鈣。 環境與同伴同樣重要 兔仔長期處於高壓環境，同樣可能增加腸胃出現問題的機會。家中經常有陌生人到訪、小朋友大聲尖叫，或缺乏讓兔仔躲藏的空間，都可能令牠感到緊張。飼養環境應提供足夠的躲藏位置，讓兔仔在需要時能避開外界刺激，有助減輕壓力。 兔仔屬於需要同伴的動物，一般較建議一對式飼養，但不能突然將兩隻兔仔放在一起，要循序漸進地讓牠們先熟悉彼此氣味，再慢慢增加接觸。如果是一公一母，則應先完成絕育。





每周量一次體重 留意長期趨勢 獸醫提醒，主人每星期為兔仔量一次體重已足夠，重點是留意有沒有持續下降的趨勢。如果原本穩定的體重逐漸下跌，就須進一步了解是否存在突發或長期健康問題。年紀較大的兔仔進行身體檢查時，亦可按情況檢查肝腎功能。 養兔仔不只是看牠每天有沒有吃東西，食量、便便、精神及活動量都是了解健康狀況的重要線索。兔仔本身擅長隱藏不適，主人越熟悉牠日常的進食與生活模式，就越容易察覺細微異常，及早處理問題。