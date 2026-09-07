Messina第3間分店進駐灣仔！3款灣仔限定Gelato登場 限時享買一送一優惠 (有片)

來自澳洲的人氣雪糕專門店Messina，自2021年9月在中環開設首間香港分店以來，憑藉幼滑口感與創新口味，深受港人歡迎。如今Messina宣布開設第3間香港分店，正式進駐灣仔月街。新店遠離繁囂，為全港甜品控帶來全新慢活角落，即睇詳情！

灣仔店獨家限定 3 款限定口味

為慶祝新店開幕，並向同集團的姊妹餐廳兼鄰居Artemis & Apollo以及月街新址致敬，Messina團隊特別以地中海風味與月街的浪漫氛圍為靈感，創作出三款灣仔店獨家限定的意式雪糕口味。

第一款登場的限定口味名為「漫步月街」(Scoop Me To The Moon)，選用天然蝶豆花與鮮甜的粉紅番石榴製作雪糕基底，呈現夢幻浪漫色調。團隊更在雪糕中加入香濃黑芝麻夢幻漩渦，將番石榴的清新與黑芝麻的醇香交織在一起，口味極具層次感，絕對是打卡之選。