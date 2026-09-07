Messina第3間分店進駐灣仔！3款灣仔限定Gelato登場 限時享買一送一優惠 (有片)

來自澳洲的人氣雪糕專門店Messina，自2021年9月在中環開設首間香港分店以來，憑藉幼滑口感與創新口味，深受港人歡迎。如今Messina宣布開設第3間香港分店，正式進駐灣仔月街。新店遠離繁囂，為全港甜品控帶來全新慢活角落，即睇詳情！
灣仔店獨家限定 3 款限定口味
為慶祝新店開幕，並向同集團的姊妹餐廳兼鄰居Artemis & Apollo以及月街新址致敬，Messina團隊特別以地中海風味與月街的浪漫氛圍為靈感，創作出三款灣仔店獨家限定的意式雪糕口味。
第一款登場的限定口味名為「漫步月街」(Scoop Me To The Moon)，選用天然蝶豆花與鮮甜的粉紅番石榴製作雪糕基底，呈現夢幻浪漫色調。團隊更在雪糕中加入香濃黑芝麻夢幻漩渦，將番石榴的清新與黑芝麻的醇香交織在一起，口味極具層次感，絕對是打卡之選。
第二款限定口味則是「毗鄰一點甜」(My Neighbour Yia Yia)。這款雪糕以 Artemis & Apollo的希臘風情為靈感，採用乳酪與蜂蜜調配出酸甜平衡的雪糕基底，並特別加入一塊塊金黃酥脆的蜜漬酥皮以及濃郁開心果醬。每一口都能品嘗香濃風味，口感豐富順滑，送上溫暖如家的滋味。
第三款限定口味「聖托里尼微風」(Scents of Santorini) 則走清爽風情路線。團隊將檸檬果香與橄欖油相結合，打造出這款檸檬香橄欖油意式雪糕。橄欖油的溫潤削弱檸檬的強烈酸勁，賦予雪糕順滑質感，入口清香，彷彿讓人瞬間置身於聖托里尼海邊，感受地中海陽光的沐浴。
$35單球+買一送一優惠
由開業日起至9月8日期間，Messina 灣仔店特別推出限定優惠，顧客可以優惠價$35享用單球意式雪糕。優惠適用於店內所有雪糕口味，包括最新推出的三款灣仔限定款式。
此外，整個9月期間，凡於灣仔區內Black Sheep旗下指定餐廳用餐的食客，均可獲發特別禮券。憑券於Messina灣仔店購買任何口味的一球雪糕，即可免費額外獲贈多一球雪糕。
Messina 灣仔店
地址：灣仔月街11號