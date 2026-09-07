校園AI解密(一)：當雲端漏水，學校的「AI 大腦」該放哪裡？

近年全球及本地數據安全事故頻傳。由企業客戶資料庫意外公開、醫療機構遭勒索軟件入侵，到外國有學校將學生個人成長檔案及敏感評語上載至未經加密的第三方雲端 AI 工具，導致數千名學生的家庭背景與評估紀錄在搜尋引擎上「裸奔」。這類事故無疑為正急於推動數字教育的香港學界敲響了警鐘。在教育局積極推動「『智』啟學教」的今日，老師們一方面渴望利用 AI 提升教學效率，另一方面卻如履薄冰：把學生的試卷、評語、甚至特殊學習需要（SEN）紀錄輸入公用雲端 AI，真的安全嗎？

答案顯然充滿不確定性。公用雲端 GEN AI（如免費版 ChatGPT）條款中往往明文規定，用戶輸入的數據可能被用作模型訓練。這意味著學校的敏感數據一旦上傳，就等同失去了控權。要破解這個兩難局面的客觀建議，正是將 AI 的運算能力「本地化」——在校園內部建立專屬的「AI 大腦」（即本地 AI 工作站）。所謂「AI 大腦」，是指一套運算力強大、內置大語言模型（LLM），且完全獨立於外部網絡或只在校內局域網（LAN）運作的硬體與軟體系統。 這種 AI 大腦近年在本港大學研究院及科研機構率先流行起來。大學的研究課題涉及專利技術、未公開數據及很多實驗資料，對數據私隱要求極高，因此須全面採納本地化部署。如今這股風潮正迅速延伸至中小學。

國際青少年創科教育協會創會副主席林孝勤先生對此指出：「推動學界 AI 教育，『創新』與『安全』必須並駕齊驅。學校在引進 AI 提升教學效率的同時，最核心的考量就是數據掌控權。如果為了省事而忽視了學生的個人私隱與校園數據安全，這無異於本末倒置。」 採用 AI 工作站最核心的優勢在於「數據不出校」與「數據主權（Data Sovereignty）」。所有學生成績分析報告及行政文件均在校內的伺服器進行處理，數據實體儲存在校園物理範圍內，學校擁有絕對的掌控權與銷毀權。此外，結合現代 AI 的語意搜尋（Semantic Search）技術，AI 不再只是死板地比對關鍵字，而是能理解文章語境與含義。老師只需輸入自然語言，就能在數萬份校內歷年文件中，瞬間精準找出特定學生的學習軌跡或歷年試題，既安全又高效。

總結而言，面對雲端環境潛在的「漏水」風險與數據外洩隱患，學校的「AI 大腦」最安全、最理想的落腳點，無疑就是校園內部的本地 AI 工作站。 只有將運算能力與數據資產牢牢鎖在校門之內，學校才能在守護學生私隱與敏感成績的同時，安心擁抱 AI 帶來的教育轉型，真正做到創新與安全並存。 撰文：國際青少年創科教育協會