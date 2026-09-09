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出版：2026-Sep-09 13:00
更新：2026-Sep-09 13:00

嘉道理農場香港茶韻2026 親手採摘本地有機客家茶 靜心泡茶品茶體驗

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Joe57

嘉道理農場香港茶韻2026 親手採摘本地有機客家茶 靜心泡茶品茶體驗

提起香港茶葉歷史，不少人會聯想到大帽山昔日的荒棄茶田。原來這份本地茶香並未真正消失。隨著酷暑退去、秋意漸濃，嘉道理農場暨植物園再生農業部，聯同香港茶葉研制所，將於10月及11月舉辦《香港茶韻 2026—本地茶葉採製體驗》。帶領市民走進海拔約400米的綠意梯田，親身體驗由「採青」到「品茗」的治癒過程。

嘉道理農場園內現時仍悉心活化並種植著逾千棵有機茶樹，今次一天深度遊，參加者除可深入了解新種植茶苗園區、探索本地及客家茶的變遷歷史外，更會化身「一日茶農」親自採摘鮮嫩茶梢，並在導師指導下，體驗傳統客家茶的揉捻與製作工序。午間時段，大會貼心準備了在地食物午餐，讓大家品嘗最純粹的本土風味。飯後活動將引導大家進行靜心品茶與泡茶體驗，在鳥語花香中放下都市煩囂。

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活動名額僅限20個，採取先到先得形式，年滿15歲即可報名參加。費用$880已包午餐、園內交通及品茶，有興趣體驗本地茶文化的市民，可致或電郵查詢，並於網上報名。

《香港茶韻 2026—本地茶葉採製體驗》詳情：

日期：1018日、111

時間：上午10時至下午5

地點：大埔林錦公路嘉道理農場暨植物園

費用：$880

報名及查詢：2483 7190 / 嘉道理農場暨植物園

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嘉道理農場與香港茶葉研制所合辦的《香港茶韻 2026》，讓市民了解香港茶葉歷史。

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