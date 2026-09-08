著數優惠｜美心西餅x富豪雪糕車免費派軟雪糕 一連三日快閃出巡 即睇派發地點/時間

近期各大品牌流行與富豪雪糕車聯乘免費派軟雪糕，大受港人雪糕控歡迎。今次輪到美心西餅，破天荒同富豪雪糕車合作，一連三日分別於三大旺區限時出巡，只要一簡單步驟就有機會免費食到富豪軟雪糕。

今次期間限定美心西餅x富豪雪糕車會換上「香港情懷．滋味時光」主題新裝，將於以下三個日子及時段，於不同旺區派發軟雪糕：

大家只要即場上社交平台Follow美心西餅，即免費送富豪軟雪糕一支。例牌講句：數量有限，送完即止。實際停泊地點有機會受道路情況及天氣影響，最好密切留意美心西餅官方Facebook最新消息。

大家只要即場上社交平台Follow美心西餅，即免費送富豪軟雪糕一支。

食完雪糕買蛋糕享 優惠

話說今次請大家食富豪軟雪糕，源於美心西餅首度與富豪雪糕聯乘合作，推出經典香港滋味的「富豪雪糕造型蛋糕」，以原味忌廉、粉紅色原味忌廉、粉藍色原味忌廉、棉花糖、雲呢拿味忌廉、焦糖味慕絲、白朱古力脆脆、原味海綿蛋糕組成。由造型到口感都充滿情懷，喚回香港人的童年集體回憶。

食完軟雪糕記得不要棄掉雪糕紙筒，只需掃描紙筒上的QR Code，訂購美心 「富豪雪糕造型蛋糕」就可享有9 折優惠。