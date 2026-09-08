9月自助餐懶人包｜酒店自助餐最平$329起 買一送一/長者優惠/小童免費

9月自助餐推介！今個9月，全港各大酒店餐廳都陸續推出新自助餐主題，而且不少都有超抵著數優惠，當中包括買一送一、半價優惠以及專為長者及樂悠咭持有人而設的特惠價格，下文即睇介紹！ 都會海逸酒店自助餐 eShop預訂享買一送一 都會海逸酒店於九月份推出「金秋尋珍・鮑魚花膠饗宴」主題自助晚餐，以多款矜貴海味珍饈為主角。焦點菜式包括「五鼎海味高湯鍋」，以鯊魚骨湯底搭配干貝、花膠、鮑魚及螺片；熱葷方面則有沙薑花膠鮑魚滑雞煲、馬賽花膠魚湯龍蝦泡沫杯、蠔皇花膠鮑魚燴扁意粉及泰式明爐花膠沙巴龍躉魚。此外，現場亦設有環球海鮮刺身區、香煎鴨肝配百香果醬、姬松茸海螺燉雞湯，以及多款秋季養生甜品，選擇相當豐富！



著數優惠： 於 eShop 付全費預訂 9 月份指定日子之自助午餐、週末下午茶自助餐及自助晚餐，即可享買一送一優惠。

折後參考價： 自助午餐每位成人港幣 $239 起；週末下午茶自助餐每位成人港幣 $219 起；自助晚餐每位成人港幣 $389 起。

香港麗晶酒店自助餐港畔餐廳 聯乘香港仔老字號「流記艇仔粉」 香港麗晶酒店自助餐港畔餐廳與香港仔老字號「流記艇仔粉」期間限定聯乘，將避風塘水上人家風味帶到五星級酒店。除了保留招牌大地魚湯底艇仔粉外，自助晚餐時段更獨家推出升級版「龍蝦艇仔粉」。現場同時供應充滿舊香港情懷的椰汁紅豆冰及特調雞尾酒，食客可以一邊欣賞維多利亞港景致，一邊品嚐懷舊地道滋味。 供應日期： 即日起至 2026 年 9 月 16 日

Food Studio「鮮」聲奪人青口自助盛薈 香港萬麗海景酒店 Food Studio 推出「鮮」聲奪人青口自助盛薈，主打當造荷蘭青口，提供法式青口海鮮濃湯、經典荷蘭青口、意式番茄青口、泰式青咖喱青口、松露忌廉青口及蒜香牛油啤酒煮青口等多種風味。冷盤及熱葷菜式包括青口黃金塔可、青口海膽茶碗蒸（只限午餐）、牛油果紐西蘭青口沙律、小青口茴香香橙沙律、新鮮蒸焗龍蝦、海膽魚子醬紫菜塔可及鴨肝多士（只限晚餐）。冰鎮海鮮區則有雪蟹腳、麵包蟹、青口、蜆、翡翠螺及鮮蝦；刺身區涵蓋帶子、三文魚、吞拿魚、油甘魚及紅蝦。甜品區備有士多啤梨巴斯克芝士蛋糕、紅豆抹茶牛油蛋糕、柚子林明頓蛋糕、蜜糖香梨杯、法式瑪德蓮、開心果泡芙及焗朱古力撻。

迪士尼酒店自助餐優惠 長者享小童價/會員大小同價 香港迪士尼樂園度假區酒店推出特別餐飲優惠。長者優惠（藝彩廚）： 長者咭或樂悠咭持有人可以「小童價」享用自助晚餐或週末自助午餐。「奇妙處處通」會員 （翠樂庭餐廳）： 2026 年 8 月 12 日至 10 月 11 日期間，「奇妙處處通」會員大小朋友同享小童價。星期一至四港幣 $438（成人原價港幣 $688）；星期五至日及公眾假期港幣 $508（成人原價港幣 $818）。

九龍海逸君綽酒店 eShop高達55折 九龍海逸君綽酒店 The Promenade 推出「尋味漁港」環球海鮮自助晚餐，主打地道港式風味與環球海鮮。特色熱葷包括陳皮蒸鮮鮑魚、避風塘炒龍蝦、避風塘炒蟹、紅燒花膠、蒜蓉粉絲燒蠔、豉椒炒蜆、蝦醬薑米蔥花蟹肉炒飯及艇仔粉；環球美食則有有骨燒牛肉、紐西蘭羊架、烤羊脾、紅酒燴牛尾、日式章魚燒、玉子燒及龍蝦湯。冰鎮海鮮區供應雪花蟹腳、麵包蟹、香草龍蝦仔、海蝦及藍青口；刺身區備有三文魚籽、拖羅蓉、日本油甘魚、阿根廷紅蝦、北海道帶子、赤貝及吞拿魚。



著數優惠： 於 eShop 購買可享高達 55 折優惠。

THE MARKET宮崎和牛海鮮饗宴 唯港薈（Hotel ICON）The Market 的「宮崎和牛海鮮饗宴」自助晚餐全新升級，與泰國駐香港總領事館合作，並獲泰象啤酒及曼谷 Drop by Dough 冬甩品牌支持，自助晚餐顧客可無限暢飲泰象啤酒及梳打水。美食方面，必食鐵板和牛舌芯、A5 宮崎和牛扒、即燒阿拉斯加蟹腳、冰鎮加拿大長腳蟹、龍蝦海鮮粥、香煎鴨肝及無限添加三文魚籽，同時加推泰式生蝦、泰式粉絲炒蟹等多款泰國特色佳餚。

8度海逸酒店 熱石．海鮮自助晚餐 8度海逸酒店8度餐廳由即日起至 9 月 30 日呈獻「熱石．海鮮自助晚餐」，行政總廚特別引入古法熱石烹調藝術，以瞬間高溫蒸汽鎖住海產鮮味。焦點推介主廚即席烹調區的「熱石蒸海鮮」，輪流供應扇貝、大蝦、藍青口、大蜆、花螺、鮮魷及鮮蠔。同場必食矜貴菜式包括珍饈蟹粉扣黃金鮑魚、香煎鴨肝伴黑松露汁，以及即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉。



著數優惠： eshop預訂可享高達半價，折後每位低至港幣 $329 起。凡 2 位成人惠顧，同行之 1 位小童（5歲或以下）即可免費用餐。

生日優惠： 4 位或以上同行惠顧，壽星可享當月生日優惠。星期一至五可選「半價連免費餐酒乙支」或「免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支」；星期六至日、公眾假期及前夕則一次過包攬「半價、免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個」。