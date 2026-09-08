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出版：2026-Sep-08 19:00
更新：2026-Sep-08 19:00

9月自助餐懶人包｜酒店自助餐最平$329起 買一送一/長者優惠/小童免費

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Nose 49

9月自助餐懶人包｜酒店自助餐最平$329起 買一送一/長者優惠/小童免費

9月自助餐推介！今個9月，全港各大酒店餐廳都陸續推出新自助餐主題，而且不少都有超抵著數優惠，當中包括買一送一、半價優惠以及專為長者及樂悠咭持有人而設的特惠價格，下文即睇介紹！

都會海逸酒店自助餐 eShop預訂享買一送一

都會海逸酒店於九月份推出「金秋尋珍・鮑魚花膠饗宴」主題自助晚餐，以多款矜貴海味珍饈為主角。焦點菜式包括「五鼎海味高湯鍋」，以鯊魚骨湯底搭配干貝、花膠、鮑魚及螺片；熱葷方面則有沙薑花膠鮑魚滑雞煲、馬賽花膠魚湯龍蝦泡沫杯、蠔皇花膠鮑魚燴扁意粉及泰式明爐花膠沙巴龍躉魚。此外，現場亦設有環球海鮮刺身區、香煎鴨肝配百香果醬、姬松茸海螺燉雞湯，以及多款秋季養生甜品，選擇相當豐富！

著數優惠： 於 eShop 付全費預訂 9 月份指定日子之自助午餐、週末下午茶自助餐及自助晚餐，即可享買一送一優惠。

折後參考價： 自助午餐每位成人港幣 $239 起；週末下午茶自助餐每位成人港幣 $219 起；自助晚餐每位成人港幣 $389 起。

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香港麗晶酒店自助餐港畔餐廳  聯乘香港仔老字號「流記艇仔粉」

香港麗晶酒店自助餐港畔餐廳與香港仔老字號「流記艇仔粉」期間限定聯乘，將避風塘水上人家風味帶到五星級酒店。除了保留招牌大地魚湯底艇仔粉外，自助晚餐時段更獨家推出升級版「龍蝦艇仔粉」。現場同時供應充滿舊香港情懷的椰汁紅豆冰及特調雞尾酒，食客可以一邊欣賞維多利亞港景致，一邊品嚐懷舊地道滋味。

供應日期： 即日起至 2026 年 9 月 16 日

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Food Studio「鮮」聲奪人青口自助盛薈

香港萬麗海景酒店 Food Studio 推出「鮮」聲奪人青口自助盛薈，主打當造荷蘭青口，提供法式青口海鮮濃湯、經典荷蘭青口、意式番茄青口、泰式青咖喱青口、松露忌廉青口及蒜香牛油啤酒煮青口等多種風味。冷盤及熱葷菜式包括青口黃金塔可、青口海膽茶碗蒸（只限午餐）、牛油果紐西蘭青口沙律、小青口茴香香橙沙律、新鮮蒸焗龍蝦、海膽魚子醬紫菜塔可及鴨肝多士（只限晚餐）。冰鎮海鮮區則有雪蟹腳、麵包蟹、青口、蜆、翡翠螺及鮮蝦；刺身區涵蓋帶子、三文魚、吞拿魚、油甘魚及紅蝦。甜品區備有士多啤梨巴斯克芝士蛋糕、紅豆抹茶牛油蛋糕、柚子林明頓蛋糕、蜜糖香梨杯、法式瑪德蓮、開心果泡芙及焗朱古力撻。

Food Studio Mussel Up the Steaming Pot Buffet Lunch「鮮」聲奪人青口自助午餐 (1) Food Studio Mussel Up the Steaming Pot Buffet Feast「鮮」聲奪人青口自助盛薈 Food Studio Mussel Up the Steaming Pot Buffet Dinner「鮮」聲奪人青口自助晚餐

迪士尼酒店自助餐優惠 長者享小童價/會員大小同價

香港迪士尼樂園度假區酒店推出特別餐飲優惠。長者優惠（藝彩廚）： 長者咭或樂悠咭持有人可以「小童價」享用自助晚餐或週末自助午餐。「奇妙處處通」會員 （翠樂庭餐廳）： 2026 年 8 月 12 日至 10 月 11 日期間，「奇妙處處通」會員大小朋友同享小童價。星期一至四港幣 $438（成人原價港幣 $688）；星期五至日及公眾假期港幣 $508（成人原價港幣 $818）。

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九龍海逸君綽酒店 eShop高達55折

九龍海逸君綽酒店 The Promenade 推出「尋味漁港」環球海鮮自助晚餐，主打地道港式風味與環球海鮮。特色熱葷包括陳皮蒸鮮鮑魚、避風塘炒龍蝦、避風塘炒蟹、紅燒花膠、蒜蓉粉絲燒蠔、豉椒炒蜆、蝦醬薑米蔥花蟹肉炒飯及艇仔粉；環球美食則有有骨燒牛肉、紐西蘭羊架、烤羊脾、紅酒燴牛尾、日式章魚燒、玉子燒及龍蝦湯。冰鎮海鮮區供應雪花蟹腳、麵包蟹、香草龍蝦仔、海蝦及藍青口；刺身區備有三文魚籽、拖羅蓉、日本油甘魚、阿根廷紅蝦、北海道帶子、赤貝及吞拿魚。

著數優惠： 於 eShop 購買可享高達 55 折優惠。

Taste of the Harbour Seafood Dinner Buffet 「尋味漁港」環球海鮮自助晚餐 Roasted Beef Prime Rib with Bone 有骨燒牛肉 Typhoon Shelter Style Fried Lobster 避風塘炒龍蝦 Cold Seafood Tower 凍海鮮 Roasted Eel 蒲燒鰻魚

THE MARKET宮崎和牛海鮮饗宴

唯港薈（Hotel ICON）The Market 的「宮崎和牛海鮮饗宴」自助晚餐全新升級，與泰國駐香港總領事館合作，並獲泰象啤酒及曼谷 Drop by Dough 冬甩品牌支持，自助晚餐顧客可無限暢飲泰象啤酒及梳打水。美食方面，必食鐵板和牛舌芯、A5 宮崎和牛扒、即燒阿拉斯加蟹腳、冰鎮加拿大長腳蟹、龍蝦海鮮粥、香煎鴨肝及無限添加三文魚籽，同時加推泰式生蝦、泰式粉絲炒蟹等多款泰國特色佳餚。

New Upgraded Miyazaki Wagyu and Seafood Feast Dinner Buffet 新升級「宮崎和牛海鮮饗宴」自助晚餐 Coffin Bay Pacific Oyster 南澳哥芬灣太平洋生蠔2 (1) Assorted Seafood 各式冰鎮海鮮 Wagyu Beef Spanish Paella 西班牙和牛燴飯 2

8度海逸酒店 熱石．海鮮自助晚餐

8度海逸酒店8度餐廳由即日起至 9 月 30 日呈獻「熱石．海鮮自助晚餐」，行政總廚特別引入古法熱石烹調藝術，以瞬間高溫蒸汽鎖住海產鮮味。焦點推介主廚即席烹調區的「熱石蒸海鮮」，輪流供應扇貝、大蝦、藍青口、大蜆、花螺、鮮魷及鮮蠔。同場必食矜貴菜式包括珍饈蟹粉扣黃金鮑魚、香煎鴨肝伴黑松露汁，以及即煎日本岩手牛伴黑松露薯蓉。

著數優惠： eshop預訂可享高達半價，折後每位低至港幣 $329 起。凡 2 位成人惠顧，同行之 1 位小童（5歲或以下）即可免費用餐。
生日優惠： 4 位或以上同行惠顧，壽星可享當月生日優惠。星期一至五可選「半價連免費餐酒乙支」或「免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支」；星期六至日、公眾假期及前夕則一次過包攬「半價、免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個」。

0 熱石海鮮自助餐 (1) 1 冰鎮海鮮 4 新鮮壽司 5 熱石蒸海鮮

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