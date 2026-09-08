新加坡旅遊｜秋季玩樂全攻略！ F1賽車季強勢回歸/環球影城萬聖節/朝聖Pop Mart烘焙店

秋高氣爽，又是香港人快閃旅行好時機！今年9月至11月期間，新加坡將迎來一連串秋季焦點活動。從震撼全球的世界級體育賽事、刺激萬聖節狂歡，到巨星雲集的音樂盛會，精彩體驗應有盡有，即睇詳情！
一連10日狂歡！F1賽車季強勢回歸
每年秋天新加坡最受矚目的盛事，莫過於「新加坡大獎賽車季」(GPSS)，一連 10日全城將沉浸在引擎轟鳴的熱烈氛圍中！今年的賽事規模更勝以往，除了經典的夜間賽道較量外，更首度帶來全新F1衝刺賽，讓觀眾感受更緊湊的較量。
除了賽場上的對決，賽車季期間的音樂娛樂陣容同樣有睇頭。今年主辦單位邀請到國際流行樂壇天后Lana Del Rey、傳奇巨星Janet Jackson、華語流行天王林俊傑以及搖滾天團The Killers等多位重量級表演嘉賓輪番上陣，將現場氣氛推向最高峰。
「超感狂歡節」萬聖節沉浸式體驗
聖淘沙名勝世界在今年秋季推出全新企劃「超感狂歡節」，呈獻日夜多元玩樂體驗。新加坡環球影城「萬聖節驚魂夜 14」(Halloween Horror Nights 14) 隆重回歸，全新設計的恐怖鬼屋、驚悚嚇人區以及沉浸式表演，帶來尖叫連連的沉浸式體驗。日間登場的「Trick or Thrills」活動則充滿歡樂，深受大小朋友喜愛的迷你兵團將換上主題限定造型驚喜現身，帶來萌爆的互動巡遊與打卡位。此外，新加坡海洋館同步打造「Into the Glowcean」光影水族館體驗，利用先進的夜光視覺藝術與動態光影技術，將深海奇觀與奇幻色彩完美融合，讓遊客彷彿置身於夢幻的神秘海洋世界。
POP BAKERY東南亞首店登陸聖淘沙
紅爆海外的知名烘焙品牌POP BAKERY東南亞首間分店，正式落戶聖淘沙。店內主打每日新鮮手作的特色糕點與咖啡，精緻賣相加上氣氛滿滿的主題裝潢，必成為港人最新朝聖的打卡點。
足球傳奇Steven Gerrard獨家「Beyond the Pitch」登場
對於廣大英超球迷來說，這個秋天到訪新加坡更有一個不容錯過驚喜。足球界傳奇人物史提芬·傑拉德(Steven Gerrard)將親臨新加坡，舉行獨家「Beyond the Pitch」焦點活動。不僅讓球迷有機會近距離目睹這位傳奇隊長的風采，更安排了獨家分享環節，由他親自揭秘球場背後的點滴故事與職業生涯的精彩瞬間。現場更設有互動體驗區，為所有熱愛足球的旅客帶來一生難忘的追星回憶。