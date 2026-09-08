新加坡旅遊｜秋季玩樂全攻略！ F1賽車季強勢回歸/環球影城萬聖節/朝聖Pop Mart烘焙店

秋高氣爽，又是香港人快閃旅行好時機！今年9月至11月期間，新加坡將迎來一連串秋季焦點活動。從震撼全球的世界級體育賽事、刺激萬聖節狂歡，到巨星雲集的音樂盛會，精彩體驗應有盡有，即睇詳情！

一連10日狂歡！F1賽車季強勢回歸

每年秋天新加坡最受矚目的盛事，莫過於「新加坡大獎賽車季」(GPSS)，一連 10日全城將沉浸在引擎轟鳴的熱烈氛圍中！今年的賽事規模更勝以往，除了經典的夜間賽道較量外，更首度帶來全新F1衝刺賽，讓觀眾感受更緊湊的較量。

除了賽場上的對決，賽車季期間的音樂娛樂陣容同樣有睇頭。今年主辦單位邀請到國際流行樂壇天后Lana Del Rey、傳奇巨星Janet Jackson、華語流行天王林俊傑以及搖滾天團The Killers等多位重量級表演嘉賓輪番上陣，將現場氣氛推向最高峰。