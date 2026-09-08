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出版：2026-Sep-08 13:00
更新：2026-Sep-08 13:00

中秋好去處2026｜賞燈賞月打卡推介 大坑舞火龍/藍屋花燈節/維園綵燈會（持續更新）

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Joe13

中秋好去處2026｜臨近中秋，團圓氣氛漸濃。全港多個地方推出節日賞月打卡活動，不妨一家大小出外感受喜慶氛圍。以下整理各大活動詳情，即看下文！

Mini Palace Lantern Workshop 迷你宮燈工作坊 (1)

全港多個地方推出節日賞月打卡活動。

中秋好去處2026｜大坑舞火龍 9月24至26日

大坑舞火龍在2011年被列入國家級非物質文化遺產名錄。每年中秋節，大坑街頭都因舞火龍而熱鬧非凡。這項傳統可追溯至19世紀，當時居民以插滿線香的火龍驅趕疫症，這份團結精神一直傳承至今，演變成香港中秋節時必欣賞打卡的節目之一。

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日期：

9月24日（四）起龍與開光儀式

9月25日（五）火龍過江與維園舞動

9月26日（六） 追月送龍

地點：港鐵天后站 A2 出口，左轉由興發街入口進入公園。

中秋好去處2026｜維園綵燈會 9月17至27日

維多利亞公園綵燈會是香港大型綵燈會。今年，旅發局首度舉辦「國際中秋綵燈匯」，除了以南京傳統工藝打造的巨型綵燈外，更首度匯聚來自20個國家的節慶綵燈，為綵燈會添上國際元素。由南京秦淮綵燈創作團隊設計及製作的約8米高大榕樹燈組，融合非物質文化遺產的細膩手藝、亮麗色彩與現代燈光效果，將歷史悠久的傳統工藝帶到香港。巨型榕樹綵燈以團圓為主題，可供360度欣賞，為綵燈匯最大的燈組。

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亮燈時間：下午6:30至晚上11:00

中秋節正日（9月25日）延長亮燈至午夜12:00

中秋好去處2026｜大埔白鷺湖Lake House 9月18至27日

Lake House今年攜手人氣原創角色品牌「FF FAM」，打造5大中秋限定體驗，當中包括：

湖畔許願水燈：在紅燈籠映照下，訪客可親手將許願水燈放入白鷺湖，感受極致浪漫夜色。

5 米粉紅巨月 & 寵物打卡區：Billow露天位置設有巨型粉紅月亮及燈籠陣，歡迎與毛孩賞月打卡。

FF FAM造型月餅工作坊：於 Le Vow 中菜廳親手製作可愛角色月餅。

夢幻打卡裝置：2米高Snowberry毛絨雕塑、Peachy「月亮船」、「青蛙家族花朵穹頂」及「雲朵鞦韆」。

節日主題美饌：於湖光山色下享受精緻中秋套餐。

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免費接駁車時段：指定活動日子 17:30 - 22:00

地點：大埔滘紅林路 2 號 Lake House

中秋好去處2026｜灣仔藍屋花燈節 即日起至10月14日

灣仔藍屋今年繼續舉辦花燈節，由即日起每晚6點至9點半於藍屋外牆掛滿超過700個花燈。下班後或晚飯後不妨與朋友家人到藍屋與花燈拍照打卡。

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每天亮燈時間：18:00 至 21:30

地點：灣仔石水渠街72、72A、74、74A號、景星街8號、慶雲街2-8號藍屋建築群及附近社區街舖

中秋好去處2026｜利東街 即日起至10月19日

利東街的200米長林蔭大道已經懸掛逾800盞璀璨剪紙宮燈。今年首度融入細膩的剪紙工藝，將「嫦娥奔月、玉兔搗藥」等經典傳說，以及三代同堂吃湯圓、孩童提燈夜遊的人間煙火氣，栩栩如生刻劃在繽紛宮燈上，讓遊人在一片溫暖的黃橙粉綠燈海中，感受團聚的氣氛。

Moon Fest Lumiere「彩燈·迎月」 (2) (1) Moon Fest Lumiere「彩燈·迎月」 (8) Moon Fest Lumiere「彩燈·迎月」 (6)

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