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出版：2026-Sep-08 15:00
更新：2026-Sep-08 15:00

新加坡首飾品牌Mondays Made進駐K11　消費送手工鈎針花　開幕優惠最高8折

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新加坡首飾品牌Mondays Made進駐K11　消費送手工鈎針花　開幕優惠最高8折

新加坡首飾品牌 Mondays Made 首間香港門市進駐尖沙咀 K11 Art Mall，除帶來多款人氣首飾及兩款香港限定設計外，開幕期間亦有一系列限定優惠。即日起至9月30日，購買2件單品可享85折、3件或以上可享8折；消費滿指定金額更可到 Flower Bar 自選5枝手工鈎針花，組合成花束帶回家。


兩款香港限定首飾登場

今次香港首店開幕，Mondays Made 首次推出專為香港市場而設的限定系列。其中人氣 Smiley Face 雙面笑臉頸鏈就換上手鏈造型，推出「Smiley Face 笑臉手鏈－雙面琺瑯莫桑石」（$968）。手鏈採用雙面設計，一面以手工繪製琺瑯呈現粉彩色調，另一面鑲嵌莫桑石，轉動手鏈即可展現不同外觀。

另一款限定作品「彩色莫桑石網球手鏈」（$1,888），延續品牌人氣莫桑石網球手鏈設計，並加入3款香港限定配色，包括融合丁香紫、粉紅及粉藍的 Lilac Sunset、色彩繽紛的 Rainbow，以及呈現冰藍漸變效果的 Winter Frost。


Smiley Face Bracelet SV C2 Smiley Face Bracelet SV C1 Smiley Face Reversible Bracelet RG 4 Smiley Face Reversible Bracelet SV 1 Moissanite Tennis Bracelet Lilac Sunset SV 1 Moissanite Tennis Bracelet Winter Frost SV 3 Moissanite Tennis Bracelet Rainbow RG 2

限時Flower Bar　自選5枝手工鈎針花

除了限定首飾，門市亦有期間限定 Mondays Flower Bar。即日起至9月30日，凡於店內消費滿$1,288，即可免費自選5枝不同款式及顏色的手工鈎針花，再由店員組合及包裝成花束。

Flower Bar 的花卉元素亦呼應 Mondays Made 首飾中經常出現的花朵設計，讓大家可以自行配搭花束色彩。活動名額有限，送完即止。

9. Mondays Flower Bar 1. Store Front

K11 Art Mall開幕優惠

即日起至2026年9月30日，Mondays Made K11 Art Mall門市推出限定開幕優惠，購買任何2件單品可享85折，購買3件或以上可享8折。同期亦可參與 Flower Bar 活動，相關優惠及禮遇受條款及細則約束。

Mondays Made K11 Art Mall 門市

地址：香港九龍尖沙咀河內道18號 K11 Art Mall 1 樓 104B 號舖

營業時間：

週日至週四：12:00 — 20:30
週五至週六：11:30 — 21:00

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