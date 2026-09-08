新加坡首飾品牌Mondays Made進駐K11　消費送手工鈎針花　開幕優惠最高8折

新加坡首飾品牌 Mondays Made 首間香港門市進駐尖沙咀 K11 Art Mall，除帶來多款人氣首飾及兩款香港限定設計外，開幕期間亦有一系列限定優惠。即日起至9月30日，購買2件單品可享85折、3件或以上可享8折；消費滿指定金額更可到 Flower Bar 自選5枝手工鈎針花，組合成花束帶回家。

另一款限定作品「彩色莫桑石網球手鏈」（$1,888），延續品牌人氣莫桑石網球手鏈設計，並加入3款香港限定配色，包括融合丁香紫、粉紅及粉藍的 Lilac Sunset、色彩繽紛的 Rainbow，以及呈現冰藍漸變效果的 Winter Frost。

今次香港首店開幕，Mondays Made 首次推出專為香港市場而設的限定系列。其中人氣 Smiley Face 雙面笑臉頸鏈就換上手鏈造型，推出「Smiley Face 笑臉手鏈－雙面琺瑯莫桑石」（$968）。手鏈採用雙面設計，一面以手工繪製琺瑯呈現粉彩色調，另一面鑲嵌莫桑石，轉動手鏈即可展現不同外觀。

限時Flower Bar 自選5枝手工鈎針花

除了限定首飾，門市亦有期間限定 Mondays Flower Bar。即日起至9月30日，凡於店內消費滿$1,288，即可免費自選5枝不同款式及顏色的手工鈎針花，再由店員組合及包裝成花束。

Flower Bar 的花卉元素亦呼應 Mondays Made 首飾中經常出現的花朵設計，讓大家可以自行配搭花束色彩。活動名額有限，送完即止。