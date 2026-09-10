想養寵物先睇作息！7種小動物入夜後特別精神

打算養隻小寵物來陪自己嗎？但在飼養前，大家先要了解清楚牠們的日常行為及天生作息時間。挑選寵物，除了考慮空間和照顧成本，也要留意牠們的作息。部分動物入夜後才開始活動，跑動、磨牙或玩玩具的聲音，隨時會影響主人睡眠。夜行性動物通常白天休息、晚上活躍；晨昏性動物則集中在日出前後及黃昏活動。以下7種常見寵物，飼養前宜先了解牠們的「夜生活」。

晚上跑滾輪、啃玩具和磨牙，聲量可不小。籠子宜遠離睡房，白天亦應避免打擾牠休息。

喜歡在夜間覓食和探索，活動聲通常較輕。牠們怕冷，飼養環境需要保持合適溫度。

天黑後，蜜袋鼯才進入最活躍的時段，會在籠內攀爬、躍動和四處找食物。主人可把少量食物分放不同位置，增加探索樂趣。牠們怕冷，居所要注意保暖；活動聲不算大，但氣味較濃，宜安置在通風、少人走動的位置。

大鼠喜歡群體生活，也需要主人經常陪伴，日間偶爾會醒來互動。不過，牠們在入夜至清晨最有活力，會追逐、攀爬和使用滾輪，籠舍最好遠離睡房。

貓咪在日出前後和傍晚最有精神，深夜亦可能四處走動、進食或翻弄玩具。有些更會守在主人身旁等待互動，天亮前便開始催促開餐。

晨昏性寵物：早晚最有活力

龍貓在天亮前後及入夜時最精神，這兩個時段較適合陪牠活動。深夜期間，牠仍會在籠內跳動、攀高和啃咬，因此居所應有足夠空間，並避免放近睡房。

晚上特別精神動物 7. 豹紋守宮

豹紋守宮多在天色轉暗及清晨出沒，偶爾也會在其他時段走動。牠醒來後會挖掘墊材和尋找食物，動靜通常不大；惟飼養所需的照明與保溫裝置，或會干擾睡房環境。

寵物的作息難以完全改變。迎接新成員前，先評估噪音、空間及自己的睡眠習慣，才能減少彼此適應上的壓力。