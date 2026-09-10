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出版：2026-Sep-10 11:00
更新：2026-Sep-10 12:00

LANGHAM BEAUTY Fest 2026 | 一文睇清優惠/獎賞/折扣　300款套裝低至28折

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LANGHAM BEAUTY Fest 2026 | 一文睇清優惠/獎賞/折扣　300款套裝低至28折

LANGHAM BEAUTY Fest 2026 | 一文睇清優惠/獎賞/折扣　300款套裝低至28折

愛美一族準備補貨。LANGHAM BEAUTY Fest 2026美妝節將於917日至1025日在旺角朗豪坊門市及官方網店舉行，今年更會集合多達60個國際美妝品牌及超過300款優惠套裝，最低售價為原價28折。網店更於914日至16日率先推出全單85折預售，方便顧客提早選購心水產品。今屆以「Beauty Arcade」美妝樂園為主題，將Y2K復古元素帶入店內，並把選購護膚及化妝品變成遊戲任務。活動除了推出套裝折扣優惠外，亦加入扭蛋、夾波波及會員雙倍積分等互動環節，讓顧客邊逛邊玩。

LANGHAM BEAUTY Fest 2026美妝節將於9月17日至10月25日在旺角朗豪坊門市及官方網店舉行，今年更會集合多達60個國際美妝品牌及超過300款優惠套裝，最低售價為原價28折。 LANGHAM BEAUTY Fest 2026美妝節將於9月17日至10月25日在旺角朗豪坊門市及官方網店舉行，今年更會集合多達60個國際美妝品牌及超過300款優惠套裝，最低售價為原價28折。

消費滿額可玩扭蛋及夾波波

品牌陣容方面，LANCÔMEESTÉE LAUDERSHISEIDOSK-IIHELENA RUBINSTEINCLARINSYSL BEAUTÉ等經典美妝品牌，亦有CHARLOTTE TILBURYM·A·C等人氣彩妝選擇，以及韓國高端護膚品牌THE WHOO。產品種類橫跨護膚、底妝及彩妝，方便顧客按需要配搭秋冬美妝用品。

活動期內，顧客單一消費滿HK$500，可參加「美妝扭扭樂」一次，獎品包括美妝禮遇或朗豪坊餐飲現金券，並設百分百中獎率。單一消費滿HK$1,500，則可參加「美妝夾夾賞」一次，有機會贏取iPhone 17 Pro 256GBiPad Air 11128GBLANGHAM BEAUTY禮品卡、美妝禮品及現金券等獎賞，禮遇總值達HK$300萬。由917日至1025日，LANGHAM BEAUTY 會員無論在門市或網店消費，均可獲雙倍積分，累積日後可用的會員禮遇。

LANGHAM BEAUTY Fest 2026美妝節將於9月17日至10月25日在旺角朗豪坊門市及官方網店舉行，今年更會集合多達60個國際美妝品牌及超過300款優惠套裝，最低售價為原價28折。

LANGHAM BEAUTY Fest 2026美妝節將於9月17日至10月25日在旺角朗豪坊門市及官方網店舉行，今年更會集合多達60個國際美妝品牌及超過300款優惠套裝，最低售價為原價28折。

「折上折」優惠

● 8 折現金券搶購1：顧客可以 HK$800 搶購HK$1,000 的現金券，每周五至周日限量發售。 此券可於門市單次消費滿 HK$1,000 時使用，等同在已折扣的套裝上再享 8 折。

滿額即送 HK$600 購物券2：凡於門市購物淨值滿 HK$1,000，即可獲贈總值 HK$600 的購 物券組合，包括 HK$150 購物券 2 張及 HK$300 購物券 1 張。每天名額有限，額滿即止。

 ● L2 樓層專屬即減：於 L2 樓層品牌單次消費滿 HK$1,200，即時扣減 HK$100 *以上現金及購物券數量有限，售//換完即止，優惠受條款細則約束。

網店最高88折　買一件亦享本地免運

未能親身到店的顧客，也可經官方網店參與。914日至16日預售期間，全單可享85折；917日至1025日正式活動期內，全單無門檻九折，單次消費淨值滿HK$1,500則可享88折。

活動期間，網店任何消費均會獲贈HK$50購物券，可於下次網店消費滿HK$1,000時使用 (有效期至1025)。無論在門市選購或官網下單，均可享本地順豐免運費，購買一件貨品亦適用。

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THE WHOO | 天氣丹 華炫重生泡沫潔面霜套裝: 特價$470  (價值$1,685)

活動資料

網店預售：2026914日至16
正式活動：2026917日至1025
地點：旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY及官方網店

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