Coffee Voyage悠遊咖期2026｜太古地產首屆跨社區咖啡節 集結40+咖啡品牌 限時進駐星街小區/太古區/東薈城

咖啡迷注意！太古地產將於10月帶來首屆跨社區大型咖啡節「Coffee Voyage 悠遊咖期 2026」。活動將橫跨星街小區、太古區及東薈城名店倉，集結超過40間來自日本及香港的人氣咖啡與甜品品牌，當中更有12間日本咖啡名店首度登陸香港，令人非常期待！除了品嚐大師級咖啡外，活動更邀請日本知名插畫家長場雄（@kaerusensei）創作專屬插畫及限定商品，加上限定互動手作咖啡工作坊 ，咖啡迷記得mark定日子去飲啡！

即睇咖啡品牌 這次咖啡節有超過12個品牌首次亮相香港，帶來地道的日式咖啡風味。必試被譽為「京都人咖啡」的70年老字號 OGAWA COFFEE，展現層次分明的經典醇香；而享有關西新世代咖啡師美譽的岡田章宏，亦會親自主理 Okaffe Kyoto。喜歡拉花藝術的朋友，切勿錯過 here Kyoto 創辦人兼世界冠軍山口淳一的細緻手藝。同場還有極簡美學代表 Direct Coffee Kyoto、2025年拉花大賽冠軍主理的 EINS Coffee，以及由2023年世界咖啡師大賽冠軍嚴博覽主理、入選百大咖啡店的 ULT Coffee 等，為味蕾帶來頂級享受。

香港代表方面同樣充滿驚喜，由商台DJ阿正主理的人氣店「咖啡呀唔該」、打卡熱點 Blossom、淺嚐及白羊咖啡等將輪流上陣，另外亦有本地食農創新品牌 LoCoFARMS 在場推廣永續食農文化。品嚐醇厚咖啡之餘，現場還有首次來港的日本百年甜品老字號「中島大祥堂」及本地人氣店 Sugar Brothers 帶來的精緻糕點，甜苦交織，讓這趟咖啡旅程更豐富完整。

長場雄主題打卡位 必買限定聯乘周邊 除了品味醇香，大會特別邀請了日本知名插畫家長場雄（@kaerusensei）參與創作專屬插畫，將獨有的極簡線條美學融入會場。場內設有多個由長場雄親自操刀設計的主題打卡場景，呈現出輕鬆愜意的生活態度。此外，長場雄更為活動設計了多款限定聯乘商品，將極簡藝術延伸至日常小物之中，極具收藏價值，粉絲們到場必定要將心水周邊帶回家。

Coffee Voyage 悠遊日程 2026 年 10 月 1 日至 10 月 4 日 (早上 11:00-下午 6:30) 星街小區

2026 年 10 月 8 日至 10 月 11 日 (早上 11:00-下午 6:30) 太古區

2026 年 10 月 22 日至 10 月 25 日 (早上 11:00-下午 6:30) 東薈城名店倉