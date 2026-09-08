香格里拉旗下香港JEN酒店煥新登場 極簡美學升級！全新房型亮相//開箱海景房+天台泳池 (有片)

香格里拉旗下香港JEN酒店煥新登場 極簡美學升級！全新房型亮相//開箱海景房+天台泳池

坐落於西環核心地段的香格里拉集團旗下香港JEN酒店(JEN Hong Kong by Shangri-La)，日前正式宣佈完成大規模翻新改建，以全新姿態登場。本次煥新不僅全面升級客房及套房的室內設計，更強勢推出專為長住客群打造的嶄新房型「JEN・家」，並同時升級29樓天台運動與休閒設施。整座酒店將自然舒適感與現代精緻設計融合，在西環中心地帶為住客締造煥然一新的都會生活體驗，即睇詳情！

溫暖木系融入自然光感 港島靜謐之所 香港JEN酒店這次翻新以簡約流暢線條與溫暖現代感為設計，全新升級的客房類型，包含城・舍、海・舍、山・閣及海・閣等多元選擇。設計團隊特別選用溫暖的灰色調配合天然橡木與黑色木系基底，並運用深邃的藍色與綠色作色彩點綴，在視覺上打造充滿層次且放鬆的氛圍。房內每一處皆以自然舒適與實用性展開，設置多功能黑色木質書桌，為工作者提供俐落整潔的辦公空間；靈活的滑動門設計則讓空間間隔更具彈性，同時兼顧住客私隱。此外，窗邊特別設置躺椅，提供舒適位置，邊享用房內供應的精品咖啡，飽覽維多利亞港、山景或繁華城景，感受如家中般的放鬆寫意。

全新裝潢的空間更具本地文化底蘊，酒店特別邀請香港本地建築師兼藝術家董正綱(Jeff Tung)合作，於每間全新裝潢的客房中展示其黑白攝影作品系列《靜謐的瞬間》(Hidden Moments of Stillness)。作品捕捉了這座城市在喧囂背後的寧靜片刻，充滿詩意意境，讓住客在下榻期間感受香港獨有的風貌與氣息。

重新定義現代長住體驗 因應近年長住與高品質住宿需求的上升，酒店本次推出全新長住房型「JEN・家」(JEN Home)。「JEN・家」的設計靈感完全源自高質感居家生活，將客廳、休息區域及工作空間作出清晰流暢的劃分。房內日常設施一應俱全，不僅備有獨立洗衣設施與寬敞步入式衣櫥，更配備雪櫃、微波爐以及飲水機的開放式迷你廚房，全方位滿足長期入住的日常需要。配合雙落地窗設計，將充沛自然光線引入室內，營造出明亮居家氛圍。 而另一亮點套房「JEN・閣」(JEN Suite) 則提供私人宅邸質感的尊尚體驗。房內設有獨立客廳與寢室，附設寬敞步入式衣櫥及配備雙洗手盆的獨立洗手間，迷你廚房設備亦非常完善。設獨立的窗邊私人浴缸，住客可以在浸浴的同時俯瞰維多利亞港的壯麗景致。入住「JEN・閣」的住客更可尊享位於28樓貴賓廊的各項專屬禮遇，體驗無微不至的個人化服務。

天台高質泳池登場 全新升級運動設施+24小時貴賓廊 除了提升客房，香港JEN酒店亦將29樓天台打造為住客放鬆身心的休閒場所。全天候24小時開放的健身中心配備優質運動設施，特別規劃了戶外瑜伽與冥想空間，在陣陣微風中伸展身心、重拾能量。位於天台的戶外游泳池則於每日上午7時至晚上8時開放，住客不單可以在池中暢泳或享受日光浴，亦可同時飽覽城市景致與海天一色的維港風光，盡享寧靜休憩環境。 另一方面，位於28樓並經過全面翻新的貴賓廊(Club Lounge)，則是住客不容錯過的24小時休息空間。貴賓廊空間寬敞舒適，設有專屬會議室以滿足工作、休閒與社交等不同需求。住客在此可隨時享用精選小食與飲品，全天候坐擁180度迷人維港景致。貴賓廊更於每日下午5時30分至晚上7時30分舉行歡樂雞尾酒時段 (Cocktail Hour)，提供精美美饌與特調美酒，誠邀住客享受愜意時光。