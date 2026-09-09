跑手堂長跑錦標賽10.25回歸 設多種賽制 9.15前報名享早鳥優惠

熱愛跑步的跑手們注意！跑手堂體育會(Runners Athletic Club) 再次舉辦「跑手堂長跑錦標賽 2026」(RAC Distance Running Championship 2026)。活動將於10月25日在沙田白石角公園舉辦，設有多種賽制，滿足不同人的需求。「蜘蛛女」Lisa鄭麗莎及網絡紅人霍哥更會現身參賽，推廣跑步的樂趣。有興趣報名的跑手於9月15日前報名，即享早鳥優惠，不妨把握機會參加！

跑手堂體育會(Runners Athletic Club) 再次舉辦「跑手堂長跑錦標賽 2026」(RAC Distance Running Championship 2026)。

設多款賽制 今年賽事將於沙田白石角公園（科學園高銀會議中心「金蛋」地標）舉行，並且推出多種賽制。當中包括為10公里個人組 / 隊際盃、5公里個人組、1.5公里繽紛組及1.5公里親子組，滿足不同年齡層的需求和能力。鄭麗莎將會與小朋友參與親子組，一同享受跑步的樂趣。每組賽事均設豐富獎金與獎盃，所有於時限內完成的參賽者亦可獲贈豐富選手包，包括背心、雨傘、紀念獎牌及完成證書等。

部分收益直接撥捐匡智會 活動設有早鳥優惠，於限期前報名的參賽者可獲$30報名費優惠。另外，為了協助智障人士及其家庭提供優質教育、培訓與賦權機會，大會更於每位跑手的報名費中，直接撥出$20捐贈予「匡智會」，讓受惠人士能展現潛能、融入社會。 跑手堂長跑錦標賽2026 比賽日期：10月25日（星期日） 地點：沙田白石角公園（科學園「金蛋」地標） 起跑時間： • 10公里：第1組 08:30 / 第2組 08:35（時限100分鐘） • 5公里：第1組 10:15 / 第2組 10:20（時限60分鐘）

• 1.5公里：11:20（時限20分鐘） • 10公里：早鳥價 HK$330（原價 HK$360） • 5公里：早鳥價 HK$290（原價 HK$320） • 1.5公里（繽紛組/親子組）：早鳥價 HK$250（原價 HK$280） 早鳥優惠期截至2026年9月15日 報名按此