校園AI解密（二）：告別昂貴訂閱與網絡塞車！專屬 AI 工作站 的四大硬核優勢

許多學校管理層在規劃 AI 發展時，常有一個迷思：「既然市場上已有現成的雲端 AI 服務，直接按月訂閱不就好了嗎？為什麼還要花心思在校內安裝一部本地 AI 工作站？」

要回答這個問題，必須從學校營運的現實痛點切入。首先是「網絡頻寬與穩定性」。想像一下，當全校 30 班學生同時在電腦課或 STEAM 課堂上使用雲端 AI 生成圖像或編程，學校的外部網絡頻寬會瞬間被吃滿，導致連線中斷或嚴重卡頓，教學進度大受影響。

其次是「長遠成本與數據主權」。雲端 AI 服務多採用按月、按用戶數或按調用次數（API Tokens）收費。對於擁有上千名師生的學校而言，長期累積下來的訂閱費用相當驚人。相反，本地AI 工作站屬於一次性資本開支，學校買斷硬體與開源模型後，即可無限次使用，極具成本效益。更重要的是，它徹底解決了「數據主權」問題，校方的教學資產與學生檔案永遠留在校內，不必擔心雲端服務商修改私隱條款或突發性停服問題。