進念五行中西兒童劇上環登場 莫扎特魔笛旋律譜上中文歌詞 首創劇場＋展覽＋City Walk文旅體驗

周末想帶孩子好好放電，又想兼顧美育啟蒙？進念．二十面體將於9月19日至 10月4日，於上環文娛中心劇院推出全新兒童藝術科技音樂劇場《五行中西》。節目是「中華文化節 2026」的亮點節目之一，藝術總監胡恩威更親自操刀，首創「City Walk＋劇場＋展覽」三合一的沉浸式體驗，獲林嘉欣、梁詠琪等星級媽媽大力推薦。

《五行中西》演出嘗試挑戰傳統劇場框架，音樂總監陳浩峰特別將莫扎特《魔笛》的經典旋律填上中文歌詞，音樂家楊健平現場演奏，配合5位演員馬溢霞、莫迪朗、鄧立桁、楊永德、翁煒桐的歌聲把故事唱出。《五行中西》以「金、木、水、火、土」五隻小精靈，在都市步行中，向兒童傳遞萬物相生相剋的平衡智慧。同場更設有「五行互動體驗展」，運用Arts Tech(藝術科技)技術，將五行化為流動光影、變幻的色彩與環繞的音效，讓小朋友沈浸於五行哲學世界中。