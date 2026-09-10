進念五行中西兒童劇上環登場 莫扎特魔笛旋律譜上中文歌詞 首創劇場＋展覽＋City Walk文旅體驗

周末想帶孩子好好放電，又想兼顧美育啟蒙？進念．二十面體將於9月19日至 10月4日，於上環文娛中心劇院推出全新兒童藝術科技音樂劇場《五行中西》。節目是「中華文化節 2026」的亮點節目之一，藝術總監胡恩威更親自操刀，首創「City Walk＋劇場＋展覽」三合一的沉浸式體驗，獲林嘉欣、梁詠琪等星級媽媽大力推薦。
《五行中西》演出嘗試挑戰傳統劇場框架，音樂總監陳浩峰特別將莫扎特《魔笛》的經典旋律填上中文歌詞，音樂家楊健平現場演奏，配合5位演員馬溢霞、莫迪朗、鄧立桁、楊永德、翁煒桐的歌聲把故事唱出。《五行中西》以「金、木、水、火、土」五隻小精靈，在都市步行中，向兒童傳遞萬物相生相剋的平衡智慧。同場更設有「五行互動體驗展」，運用Arts Tech(藝術科技)技術，將五行化為流動光影、變幻的色彩與環繞的音效，讓小朋友沈浸於五行哲學世界中。
此外，劇場體驗還延伸至街頭City Walk，觀眾可手持畫家黎達榮繪製的「五行文旅地圖」與護照本，穿梭中上環斜巷老街。沿途超過30個古蹟、公園和特色商舖均化身實景尋寶場景，用手機解鎖五行知識，非常適合親子展開一場城市文旅探索。
《五行中西》演出詳情：
日期：9月19、20、26、27日(上午11時及下午4時)
地點：上環文娛中心五樓劇院及六樓展覽廳
票價：$320 / $240(部分視線受阻)、$120(小童及持學生證)
查詢：進念．二十面體