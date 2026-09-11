2026 初秋護膚新品推介｜一文睇清補水、修護、抗老好物

踏入初秋，轉季時分，肌膚容易受溫差、乾燥天氣及冷氣環境影響，變得繃緊敏感。因此，除了為衣櫃換季，大家亦要因應天氣轉變調整護膚程序。每年9月，各大美妝品牌都會陸續推出護膚新品，從水潤精華、修護面霜到溫和潔膚配方，集中為肌膚補水並穩定屏障，讓大家在季節交替之際，都可以輕鬆迎接細緻透亮的秋日肌膚。

2026 初秋護膚新品推介 1. AESTURA | 皇牌 ATOBARRIER365 系列 AESTURA 皇牌 ATOBARRIER365 系列專為敏感肌研發，採用專利「高密度神經醯胺微囊」，結合Long-chain Ceramides 長鏈神經醯胺＋Linker Ceramides 鏈接神經醯胺，更有效填補肌膚屏障缺口並強化屏障防禦力，並搭配膽固醇與脂肪酸組成三重脂質複合物，模擬肌膚天然結構，精準修護受損屏障。 365全效屏障微囊修護霜：每瓶蘊含100萬顆專利高密度神經醯胺微囊，塗抹後迅速融化吸收，清爽不黏膩，並可停留屏障長達18小時。臨床實證：10分鐘提升2倍屏障修護力、保濕長達120小時；經多項安全測試，嬰幼兒亦適用。

365 CERA-HA 全效屏障保濕安瓶：專為乾敏肌研製，以專利 Cera-HA™ 技術結合神經醯胺、透明質酸及維他命B3，深層補水、長效鎖水並強化肌膚屏障。質地輕盈，一抹化水、迅速吸收。臨床實證：5分鐘補水281%，單次使用深層保濕長達72小時；並通過多項安全測試。 365全效屏障溫和潔面泡沫：採用41μm細緻泡沫，溫和深入毛孔，減少摩擦及潔後繃緊感，並可清除98.1%超細微塵及97.9%毛孔污垢。產品通過多項安全測試，嬰幼兒亦適用。

2026初秋護膚新品推介2. Cetaphil | 微導激活頸胸緊緻霜

2026 初秋護膚新品推介 2. Cetaphil | 微導激活頸胸緊緻霜 品牌首創頸胸護理新品，運用精準微導傳遞系統，結合 SeneDefy™ 科技、脂質體積雪草及微劑量杏仁酸，溫和喚醒纖維母細胞，促進膠原蛋白與彈性蛋白增生，提升肌膚密度及支撐力。配方更帶來7倍細胞更新力，令頸胸肌膚重現平滑、緊緻與豐盈。

2026初秋護膚新品推介3. Guerlain | 全新御庭蘭花御齡精華

2026 初秋護膚新品推介 3. Guerlain | 全新御庭蘭花御齡精華 配方蘊含95%天然來源成分及多項專利活性複合物，結合提拉聚合物、雙分子透明質酸與填充型聚甘油，為肌膚補水、緊緻並重塑面部輪廓。成分接觸肌膚水分後膨脹，提升飽滿度、減淡皺紋，效果可持續長達8小時，同時支持肌膚長壽機制。

2026初秋護膚新品推介4. SHISEIDO | VITAL PERFECTION極緻提拉緊塑亮白精華

2026 初秋護膚新品推介 4. SHISEIDO | VITAL PERFECTION 極緻提拉緊塑亮白精華 配方蘊含 D-aminoLift Complex 立體塑顏複合物及極上紅花精萃，有助促進膠原蛋白再生、層層提拉緊緻，重塑立體下顎線。同步加入高濃度維他命C與4MSK美白成分，抑制黑色素沉澱、淡化細紋及色斑，全面改善肌膚鬆弛、輪廓模糊與暗沉問題。

2026 初秋護膚新品推介 5. THE WHOO | 秘貼 煥能修護安瓶 配方蘊含50%高濃度 NAD Power24™，每滴注入550億個 NAD+脂質體，並結合 Transfersome 離子傳遞體技術，提升成分穩定性及滲透力，從源頭激活肌膚、修護屏障。

2026 初秋護膚新品推介 6. CHANEL | SUBLIMAGE LES EXTRAITS 全效再生護膚系列 全效再生修復眼霜：高濃度配方結合香莢蘭、當藥萃取及深層緊塑眼周複合物，配合肌膚日夜節律：晚間促進修復，日間強化眼周結構網絡，持續提升肌膚再生力、緊緻度及支撐力。 全效再生晚間修復精華：配方結合多重分餾香莢蘭、不丹喜馬拉雅山採集的當藥萃取及天然抗衰老肽，有助協調肌膚晝夜節律，促進晚間自然修復與再生，令肌膚重現活力。

2026初秋護膚新品推介7. ESTÉE LAUDER | 升級再生基因修復精華水

2026 初秋護膚新品推介 7. ESTÉE LAUDER | 升級再生基因修復精華水 靈感源自專業醫學美容護理程序，精華水可迅速滲透肌膚，集中修護、鎮靜及提升彈性。單次使用可加強肌膚屏障19%、改善敏感泛紅20%，一夜提升彈嫩度。

2026初秋護膚新品推介8. SK-II | 神仙鎖精華

2026 初秋護膚新品推介 8. SK-II | 神仙鎖精華 採用「先滲後鎖」水油同補配方：高濃縮 PITERA™ 先以逾50種微營養素深入肌膚，再由每瓶16,000粒、僅0.7毫米的精華油活膚凝珠形成輕盈保護膜，鎖住水分與營養。配方有助提升鎖護蛋白206%、結構性鎖護128%，修護屏障並維持膠原結構；果凍質地一抹即融，清爽不油膩。

2026初秋護膚新品推介 9. DOCTOR BABOR | 10% 維C煥亮抗氧面霜

2026 初秋護膚新品推介 9. DOCTOR BABOR | 10% 維 C 煥亮抗氧面霜 採用脂溶性 THD 維C，較傳統水溶性維C更易滲透吸收，於40°C高溫下仍可保持逾95%活性，持續發揮抗氧、去黃淡斑、促進膠原自生及防禦光老化功效。配方毋須依靠強酸，溫和不刺激，並加入維他命E、B5及多種脂質，滋養及修護肌膚屏障，敏感肌亦適用。

2026初秋護膚新品推介10. fresh | 大豆卸妝啫喱凝霜

2026 初秋護膚新品推介 10. fresh | 大豆卸妝啫喱凝霜 以獨特油感啫喱凝霜配方，輕鬆溶解頑固妝容、防曬及日常污垢。清爽啫喱接觸肌膚後先轉化為油狀，再經乳化變成乳霜，一抹融膚、易於沖洗，令肌膚回復淨澈平衡，為經典大豆系列揭開新篇章。

2026初秋護膚新品推介11. The Ordinary | Lacto-PDRN* 4% + B9 Eye Cream

2026 初秋護膚新品推介 11. The Ordinary | Lacto-PDRN* 4% + B9 Eye Cream 配方結合先進生物科技與針對眼周的嶄新活性成分，即時提升緊緻度與亮澤感，同時持續撫平肌膚、支援長效抗老修護。質感輕盈滋潤，適合日常使用。

2026初秋護膚新品推介12. MALIN+GOETZ | 煥顏保濕泡沫面膜

2026 初秋護膚新品推介 12. MALIN+GOETZ | 煥顏保濕泡沫面膜 注入精華的多效泡沫面膜，接觸肌膚後即轉化為細緻泡沫，透過供氧科技溫和帶走彩妝、污染物及多餘油脂。只需5分鐘，即可收細毛孔、平滑膚質並提亮暗沉；西班牙青瓜與意大利佛手柑香氣，更添清新舒緩的護膚體驗。

2026 初秋護膚新品推介 13. KANEBO | 進階式臻養煥活系列 彈潤盈采精華乳液：突破傳統乳液框架，具精華霜級高保濕力，針對下垂疲態及彈性流失，提升面部動態美感。豐盈質地觸膚即融，深入滋潤角質層，一泵令肌膚回復澎潤飽滿與彈性。 煥采能量臻養修護霜: 結合專利 TAISHI Lipo a 與瞬效緊緻塑顏技術，形成高彈鎖水膜，持續8小時封存水分及精華，同時即時提拉輪廓、撫平皺折。高濃度洋薊葉萃取有助啟動肌膚修復，促進膠原蛋白與彈力蛋白合成；三重煥亮複合配方則淡化色斑、抗氧及改善粗糙暗沉。

2026 初秋護膚新品推介 14.Skin Rocks | 王牌護膚系列 潔面啫喱: 能融化於肌膚，深層滋養肌膚，同時溫和溶解彩妝、防曬霜和日常污垢。 抗色素沉澱精華: 一款高效能、針對性強的精華液，有助於淡化黑斑、紅斑和曬斑。 輕盈保濕霜: 日常使用的凝膠霜，兼具即時和長效保濕以及屏障支撐功效，所有功效都濃縮在一個輕盈如空氣的配方中。

2026初秋護膚新品推介15. La Prairie | 全新瑞士淨源系列

2026 初秋護膚新品推介 15. La Prairie | 全新瑞士淨源系列 瑞士淨源修護凝露: 結合 La Prairie 獨家專利活細胞複合物、HYPOWERLP52™及瑞士冰川礦物，有助恢復肌膚平衡、強化屏障，並提升後續護膚品吸收力，締造健康強韌的亮澤肌膚。 瑞士淨源精華: 針對細紋、毛孔、粗糙、暗啞、膚色不均及泛紅六大肌膚問題，首次使用即可強化並穩定屏障，提升柔滑度、細緻度、亮澤與水潤感。持續使用8星期，更有助修護外在環境因子造成的影響，提升長效防禦力；精華質地輕透絲滑，迅速吸收並舒緩肌膚。

瑞士淨源面霜: 結合獨家專利活細胞複合物、HYPOWERLP52™及富含鎂、鈣、鉀的瑞士冰川礦物，全面強化並修護肌膚屏障，改善六大健康膚質指標。輕盈質感融膚形成無負擔保護層，令肌膚更強韌亮澤。