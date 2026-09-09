$88任食大閘蟹＋片皮鴨 紅磡海雲天150分鐘大閘蟹放題限時開搶

又到大閘蟹季，紅磡海逸君綽酒店「海雲天」推出限時優惠，150分鐘任食大閘蟹及京式片皮鴨套餐低至$88/位，4款大閘蟹包括避風塘、油鹽焗、藥膳及清水口味，另有蟹粉粥、蟹膏臘味炒飯等菜式，9月9日下午3時起限時開搶，即睇以下優惠詳情。



$88任食4款大閘蟹 今次紅磡海逸君綽酒店推出的「完美蟹逅」150分鐘放題，主打4款不同口味的大閘蟹，大家可以任食避風塘大閘蟹、油鹽焗大閘蟹、藥膳大閘蟹及清水大閘蟹，同場亦有京式片皮鴨。除了大閘蟹及片皮鴨，還有生滾蟹粉大閘蟹粥、生炒蟹膏臘味炒飯等蟹粉菜式及點心。另外，每位還可獲蠔皇鮑魚金錢及精選養生燉湯各一客；4位或以上同行，每位再送滷水乳鴿半隻。

4款套餐優惠 最平$88/位 按此搶購 KKday今次推出4款優惠方案，當中成人優惠價$88/位；另外亦有$598/2位套餐，平均$299/位。 如果與長者同行，可選成人＋長者套餐，$628/2位，當中1位成人$428、1位長者$200，平均$314/位。 買一送一優惠為成人$748/2位，平均$374/位；長者$342/位、兒童$299/位。 此外，使用PayMe付款亦可享額外折扣，單一淨消費滿$300、$500及$1,000，輸入指定優惠碼可分別減$20、$30及$75；建行（亞洲）信用卡用戶亦可享高達$200折扣。 9月9日下午3時開搶 優惠預訂期為2026年9月9日下午3時至9月15日晚上11時59分，使用日期由9月10日至11月30日，部分日子不適用。

晚市不適用日期包括9月12日、16日、19日、25日、27日，以及10月3日、11日；午市不適用日期則為10月3日及11日。 套餐需經KKday平台預訂，價錢為$88至$748，現場另須支付茶芥費及加一服務費。若遇上大閘蟹貨源不足，餐廳有機會以其他海鮮代替，或安排更改用餐日期。