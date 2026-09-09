長者深圳生活優惠︱年滿60歲即可享7大福利！ 免費醫療/交通/景點

大灣區向來是許多港人長者的退休養老的首選地方。在內地養老不但生活成本較香港低廉，更可享受各種長者福利和優惠，包括免費醫療、交通及旅遊景點門票等，各位在大灣區生活的長者萬勿錯過！

大灣區向來是許多港人長者的退休養老的首選地方。（網絡圖片）

2024年2月19日起，合資格的香港長者可使用醫療券支付大灣區試點醫療機構指定19間科室／服務的門診醫療護理費用，當中包括：

合資格的香港長者可於大灣區指定醫院，使用醫療券支付醫療費用。（網絡圖片）

長者深圳生活優惠︱免費乘坐深圳地鐵及巴士

內地不少城市設有長者交通補貼。年滿60歲的港人長者，只需攜帶回鄉證或港澳台居民居住證等年齡證明文件，經深圳地鐵工作人員核實後，即可免費乘搭地鐵普通車廂。另外，年滿60歲的長者，只需出示港澳台居民居住證或深圳智慧養老頤年卡，即可免費乘搭深圳市內的巴士。

長者深圳生活優惠︱深圳長者飯堂

深圳長者飯堂主要為長者提供工作日午餐助餐服務，政府會為他們提供餐飲補貼，年滿60歲及持有深圳智慧養老頤年卡的人士在長者飯堂內用膳，每餐最高可減15元人民幣。大部分的長者飯堂及助餐點設於社區黨群服務中心內，亦有部份與紅荔村及面點王等連鎖店合作。除了長者，飯堂同時歡迎不同年齡層入內用餐。