長者深圳生活優惠︱年滿60歲即可享7大福利！ 免費醫療/交通/景點

大灣區向來是許多港人長者的退休養老的首選地方。在內地養老不但生活成本較香港低廉，更可享受各種長者福利和優惠，包括免費醫療、交通及旅遊景點門票等，各位在大灣區生活的長者萬勿錯過！
長者深圳生活優惠︱香港醫療券享內地免費醫療
2024年2月19日起，合資格的香港長者可使用醫療券支付大灣區試點醫療機構指定19間科室／服務的門診醫療護理費用，當中包括：
大灣區城市
試點醫療機構
廣州
中山大學附屬第一醫院（「中山一院」）
中山
中山陳星海中西醫結合醫院（「陳星海醫院」）
深圳
深圳新風和睦家醫院（「和睦家醫院」）
深圳
深圳愛康健口腔醫院（「愛康健口腔醫院」）
深圳
深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部（「紫荊口腔門診」）
廣州
中山大學附屬第一醫院南沙院區（「中山一院南沙院區」）
東莞
東莞東華醫院（「東華醫院」）
廣州
廣東祈福醫院（「祈福醫院」）
廣州
廣東省中醫院（大德路總院）
深圳
南方醫科大學深圳醫院（「南醫大深圳醫院」）
深圳
北京大學深圳醫院（「北大深圳醫院」）
珠海
中山大學附屬第五醫院（「中山五院」）
佛山
佛山市第一人民醫院（「佛山市一醫院」）
佛山
南方醫科大學第八附屬醫院（「南醫大八院」）
（前稱: 南方醫科大學順德醫院）
惠州
惠州市中心人民醫院（「惠州中心醫院」）
中山
中山市中醫院
江門
江門市中心醫院（「江門醫院」）
肇慶
肇慶市第一人民醫院（「肇慶市一醫院」）
長者深圳生活優惠︱免費乘坐深圳地鐵及巴士
內地不少城市設有長者交通補貼。年滿60歲的港人長者，只需攜帶回鄉證或港澳台居民居住證等年齡證明文件，經深圳地鐵工作人員核實後，即可免費乘搭地鐵普通車廂。另外，年滿60歲的長者，只需出示港澳台居民居住證或深圳智慧養老頤年卡，即可免費乘搭深圳市內的巴士。
長者深圳生活優惠︱深圳長者飯堂
深圳長者飯堂主要為長者提供工作日午餐助餐服務，政府會為他們提供餐飲補貼，年滿60歲及持有深圳智慧養老頤年卡的人士在長者飯堂內用膳，每餐最高可減15元人民幣。大部分的長者飯堂及助餐點設於社區黨群服務中心內，亦有部份與紅荔村及面點王等連鎖店合作。除了長者，飯堂同時歡迎不同年齡層入內用餐。
長者深圳生活優惠︱專屬銀行服務
內地不少銀行包括中國平安銀行、中國工商銀行及中國建設銀行，特別為持有頤年卡的長者提供專屬及優先服務。當中包括豁免開卡工本費、年費和帳戶管理費，以及免費列印交易紀錄等。長者在銀行亦可獲優先排隊等服務。
長者深圳生活優惠︱旅遊景點/博物館/美術館/圖書館 免費入場
年滿60歲的長者攜帶及向工作人員出示頤年卡或港澳台居民居住證，即可免費進入深圳市內多個公園及景點，包括仙湖植物園、海上田園及多個博物館和美術館等。華僑城和歡樂谷等熱門旅遊景點亦設有長者門票優惠。
長者深圳生活優惠︱免費法律援助
年滿60歲、持有頤年卡或港澳台居民居住證的長者可獲內地免費法律援助。另外，當他們需要公證服務時，亦會獲優先處理。
長者深圳生活優惠︱免費租用深圳公共體育設施
年滿60歲、持有頤年卡或港澳台居民居住證的長者可以免費或優惠價，租用深圳全市公共體育設施。