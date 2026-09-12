狗糧避雷指南｜揀糧先看標籤　4類劣質成分主人要留意（附避雷成分名）

為愛犬揀選日常糧食，不能只看牠是否吃得津津有味。包裝背後的成分標示，才是判斷營養與原料質素的重要線索。主人要學識避開含有劣質成份的狗糧。而選購狗糧時，以下4類成分主人要格外留意。

劣質狗糧成份 1. 模糊不清的肉類與「動物副產品」 較可靠的產品通常會列明蛋白質來源，例如去骨雞肉或新鮮三文魚。若標籤只使用籠統名稱，消費者便難以判斷所用原料的種類和品質，選購時宜多加考慮： 動物副產品（Animal By-products / By-product meal）：泛指屠宰後未作主要肉類出售的部分，實際組成可包括內臟、骨骼等。由於原料比例及來源未必清楚，營養價值亦可能存在差異。 沒有列明物種的肉粉或脂肪 ：例如「肉粉（Meat Meal）」、「動物脂肪（Animal Fat）」或「家禽脂肪（Poultry Fat）」。名稱愈籠統，主人愈難追查蛋白質及油脂的實際來源。

劣質狗糧成份 2. 廉價的粗劣碳水化合物（填充物） 狗隻能消化一定分量的植物澱粉，但如果穀物或其他碳水化合物長期佔據成分表前列，產品的主要熱量來源便可能不是肉類。部分狗隻進食後亦可能出現體重、腸胃或血糖管理方面的問題。 玉米、大豆、小麥（ Corn, Soy, Wheat ）： 這是最常見的致敏原和廉價填充物，營養價值低，且容易引發皮膚發癢或腸胃敏感。

玉米糖漿（Corn Syrup）： 屬於無營養價值的甜味劑，純粹為了增加狗糧適口性，但會引發狗狗肥胖和牙齒疾病。

劣質狗糧成份3. 爭議性化學防腐劑

劣質狗糧成份 3. 爭議性化學防腐劑 油脂容易氧化，因此寵物食品通常需要加入抗氧化成分以延長保存期。選購時可查看所用物質及標示方式，對具爭議的化學添加物保持審慎，並按愛犬的健康狀況諮詢獸醫意見。 BHA （丁基羥基茴香醚） / BHT （二丁基羥基甲苯） ：兩者均可防止油脂變壞，但不少主人會傾向選擇以其他抗氧化成分保存的配方。

Ethoxyquin（乙氧基喹啉）：可用於保存部分魚粉原料。若主人介意這類添加物，可選擇標示更清晰、保存方式較符合個人要求的產品。

劣質狗糧成份4. 人工色素與香料

劣質狗糧成份 4. 人工色素與香料 人工色素（如 Blue 2、Red 40、Yellow 5 等） ：鮮艷顏色主要迎合人類觀感，並不會為狗隻增加營養。若愛犬容易敏感，選擇配方簡單、沒有不必要着色的產品會較穩妥。

人工香料（Artificial Flavors）：香味劑可令食物更吸引，但不能代替優質肉類。若產品需要依靠濃烈香味提升吸引力，主人更應細看其主要原料及營養標示。 看懂標籤：選糧三個實用重點 1. 先看主要蛋白質來源是否具名：成分表前列最好清楚寫明雞肉、牛肉、三文魚等原料，而非只用「肉類」概括。

2. 資料愈具體，愈方便比較：肉類、魚類及油脂若列明實際來源，例如三文魚油，透明度一般較高。 3. 按愛犬年齡、體重、活動量及健康需要選擇完整均衡配方，並優先考慮添加物較少、標示清楚的產品；如需轉糧，宜逐步替換，減少腸胃不適。

有害添加劑｜主人應避開的成分 人工防腐劑 成分: BHA（丁基羥基茴香醚）潛在危害: 可能致癌物質 成分: BHT（丁基羥基甲苯）潛在危害: 可能致癌、影響肝腎 成分: Ethoxyquin（乙氧基喹啉） 潛在危害: 可能致癌、肝腎毒性 成分: Propyl Gallate 潛在危害: 可能影響肝臟 成分: TBHQ 潛在危害: 過量可能影響健康 人工色素 Red 40 、 Yellow 5 、 Yellow 6 、 Blue 2 ：與過度活躍及敏感反應有關

Titanium Dioxide （二氧化鈦）：令食物更白，無營養價值

Caramel Color（焦糖色）：部分類型可能致癌 人工香料及增味劑 Artificial Flavors：可能引致敏感或長期健康問題

MSG（味精）：可能引致神經問題 其他可疑成分 Propylene Glycol （丙二醇）：保濕劑，對貓有毒

Sodium Nitrite/Nitrate （亞硝酸鈉）：防腐劑，可能致癌

Menadione （甲萘醌）：合成維他命 K ，有毒性爭議

Carrageenan（卡拉膠）：增稠劑，可能引致腸道炎症 天然防腐劑（安全替代） 優質寵物食品成分會使用天然防腐劑： Mixed Tocopherols （混合生育酚）：天然維他命 E

Rosemary Extract （迷迭香提取物）：天然抗氧化劑

Citric Acid （檸檬酸）：天然防腐

Ascorbic Acid（抗壞血酸）：維他命 C