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出版：2026-Sep-12 10:00
更新：2026-Sep-12 10:00

狗糧避雷指南｜揀糧先看標籤　4類劣質成分主人要留意（附避雷成分名）

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狗糧避雷指南｜揀糧先看標籤　4類劣質成分主人要留意（附避雷成分名）

狗糧避雷指南｜揀糧先看標籤　4類劣質成分主人要留意（附避雷成分名）

為愛犬揀選日常糧食，不能只看牠是否吃得津津有味。包裝背後的成分標示，才是判斷營養與原料質素的重要線索。主人要學識避開含有劣質成份的狗糧。而選購狗糧時，以下4類成分主人要格外留意。

劣質狗糧成份1. 模糊不清的肉類與「動物副產品」 劣質狗糧成份2. 廉價的粗劣碳水化合物（填充物） 劣質狗糧成份3. 爭議性化學防腐劑 劣質狗糧成份4. 人工色素與香料
劣質狗糧成份1. 模糊不清的肉類與「動物副產品」

劣質狗糧成份1. 模糊不清的肉類與「動物副產品」

劣質狗糧成份1. 模糊不清的肉類與「動物副產品」

較可靠的產品通常會列明蛋白質來源，例如去骨雞肉或新鮮三文魚。若標籤只使用籠統名稱，消費者便難以判斷所用原料的種類和品質，選購時宜多加考慮：

  • 動物副產品（Animal By-products / By-product meal）：泛指屠宰後未作主要肉類出售的部分，實際組成可包括內臟、骨骼等。由於原料比例及來源未必清楚，營養價值亦可能存在差異。

  • 沒有列明物種的肉粉或脂肪 ：例如「肉粉（Meat Meal）」、「動物脂肪（Animal Fat）」或「家禽脂肪（Poultry Fat）」。名稱愈籠統，主人愈難追查蛋白質及油脂的實際來源。

劣質狗糧成份2. 廉價的粗劣碳水化合物（填充物）

劣質狗糧成份2. 廉價的粗劣碳水化合物（填充物）

劣質狗糧成份2. 廉價的粗劣碳水化合物（填充物）

狗隻能消化一定分量的植物澱粉，但如果穀物或其他碳水化合物長期佔據成分表前列，產品的主要熱量來源便可能不是肉類。部分狗隻進食後亦可能出現體重、腸胃或血糖管理方面的問題。

  • 玉米、大豆、小麥（Corn, Soy, Wheat）： 這是最常見的致敏原和廉價填充物，營養價值低，且容易引發皮膚發癢或腸胃敏感。

  • 玉米糖漿（Corn Syrup）： 屬於無營養價值的甜味劑，純粹為了增加狗糧適口性，但會引發狗狗肥胖和牙齒疾病。

劣質狗糧成份3. 爭議性化學防腐劑

劣質狗糧成份3. 爭議性化學防腐劑

劣質狗糧成份3. 爭議性化學防腐劑

油脂容易氧化，因此寵物食品通常需要加入抗氧化成分以延長保存期。選購時可查看所用物質及標示方式，對具爭議的化學添加物保持審慎，並按愛犬的健康狀況諮詢獸醫意見。

  • BHA（丁基羥基茴香醚） / BHT（二丁基羥基甲苯）：兩者均可防止油脂變壞，但不少主人會傾向選擇以其他抗氧化成分保存的配方。

  • Ethoxyquin（乙氧基喹啉）：可用於保存部分魚粉原料。若主人介意這類添加物，可選擇標示更清晰、保存方式較符合個人要求的產品。

劣質狗糧成份4. 人工色素與香料

劣質狗糧成份4. 人工色素與香料

劣質狗糧成份4. 人工色素與香料

  • 人工色素（如 Blue 2、Red 40、Yellow 5 等）：鮮艷顏色主要迎合人類觀感，並不會為狗隻增加營養。若愛犬容易敏感，選擇配方簡單、沒有不必要着色的產品會較穩妥。

  • 人工香料（Artificial Flavors）：香味劑可令食物更吸引，但不能代替優質肉類。若產品需要依靠濃烈香味提升吸引力，主人更應細看其主要原料及營養標示。

看懂標籤：選糧三個實用重點

1.  先看主要蛋白質來源是否具名：成分表前列最好清楚寫明雞肉、牛肉、三文魚等原料，而非只用「肉類」概括。

2.  資料愈具體，愈方便比較：肉類、魚類及油脂若列明實際來源，例如三文魚油，透明度一般較高。

3.  按愛犬年齡、體重、活動量及健康需要選擇完整均衡配方，並優先考慮添加物較少、標示清楚的產品；如需轉糧，宜逐步替換，減少腸胃不適。

有害添加劑｜主人應避開的成分 有害添加劑｜主人應避開的成分 有害添加劑｜主人應避開的成分 有害添加劑｜主人應避開的成分 有害添加劑｜主人應避開的成分
有害添加劑｜主人應避開的成分

有害添加劑｜主人應避開的成分

有害添加劑｜主人應避開的成分

人工防腐劑

成分: BHA（丁基羥基茴香醚）潛在危害: 可能致癌物質

成分: BHT（丁基羥基甲苯）潛在危害: 可能致癌、影響肝腎

成分: Ethoxyquin（乙氧基喹啉） 潛在危害: 可能致癌、肝腎毒性

成分: Propyl Gallate 潛在危害: 可能影響肝臟

成分: TBHQ 潛在危害: 過量可能影響健康

人工色素

  • Red 40Yellow 5Yellow 6Blue 2：與過度活躍及敏感反應有關

  • Titanium Dioxide（二氧化鈦）：令食物更白，無營養價值

  • Caramel Color（焦糖色）：部分類型可能致癌

人工香料及增味劑

  • Artificial Flavors：可能引致敏感或長期健康問題

  • MSG（味精）：可能引致神經問題

    • 其他可疑成分

    • Propylene Glycol（丙二醇）：保濕劑，對貓有毒

    • Sodium Nitrite/Nitrate（亞硝酸鈉）：防腐劑，可能致癌

    • Menadione（甲萘醌）：合成維他命 K，有毒性爭議

    • Carrageenan（卡拉膠）：增稠劑，可能引致腸道炎症

    天然防腐劑（安全替代）

    優質寵物食品成分會使用天然防腐劑：

    • Mixed Tocopherols（混合生育酚）：天然維他命 E

    • Rosemary Extract（迷迭香提取物）：天然抗氧化劑

    • Citric Acid（檸檬酸）：天然防腐

    • Ascorbic Acid（抗壞血酸）：維他命 C

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