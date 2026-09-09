南灣如心酒店全面翻新 全新特色露台套房+五人家庭房+酒吧亮相 打造都市綠洲

港島南區近年發展迅速，不單止有港鐵黃竹坑站，周邊更匯聚不少文青小店與藝廊。華懋集團旗下的南灣如心酒店最近耗資高達港幣1億2千萬元進行大型翻新工程。繼早前率先亮相的全新大堂、升級客房以及充滿活力的Nina Communal多元化共享空間後，今次更重磅推出罕見的特色露台套房及超大五人家庭房，將整間酒店重新打造成香港島南區極具質感的當代都市綠洲，即睇詳情。

南灣如心酒店坐落於港島南區的核心地段，距離港鐵黃竹坑站僅幾分鐘步程，鄰近香港海洋公園、水上樂園以及各種海岸景點，地利優勢十足。酒店一共提供432間客房及套房，面積由30平方米起至81平方米不等，空間感十足。今次全面翻新後，一踏入全新大堂，就能感受到由天然木材與高雅雲石交織出的自然和諧氛圍。加上Nina Communal的時尚酒吧及備餐設施，成為一眾家庭旅客與休閒訪客的全新社交熱點。

特色露台套房 盡覽南區美景+私人SPA 今次翻新最大亮點之一，就是酒店頂層的四間尊貴特色露台套房。當中60平方米的露台套房擁有開揚視野，配備超大落地玻璃窗以及私人露台，將港島南區的綠意山景與都市美景盡收眼底。室內設計以天然木材搭配象牙色調為主，柔和的燈光質感配搭舒適沙發，盡享慢活時光。 至於追求極致奢華體驗，就絕對不能錯過高達81平方米的尊尚露台套房。房間以簡約俐落的線條展現當代格調，最特別的是浴室內設有私人按摩浴池，在房內就能盡情放鬆身心，享受猶如頂級水療般的尊貴享受。

13間全新五人家庭房登場 設雙房雙廁 酒店今次特別全新推出了13間超實用的家庭房。每間家庭房面積達60平方米，最多可容納五位賓客一同入住。房間採用極之貼心的雙臥室(配備一張特大床及三張單人床)與雙浴室佈局，透過靈活的連接門設計，既能方便一家大小隨時互動共享天倫之樂，又能為長輩或小朋友保留充分的個人私隱空間。 室內以暖色系帶出溫馨氛圍，並安排了充足的收納空間與靈活床位，即便是多位家庭成員帶同多件行李入住亦完全不會感到擁擠。雙浴室設計更大大縮短家人輪候梳洗的時間，讓全家人都能舒適休憩。

一站式設施 帶來都市綠洲體驗 除了特色套房與家庭房之外，整間酒店的配套亦相輔相成。賓客入住期間，可以到酒店內的東南亞風味自助餐廳 I-O-N 飽嚐各式異國美食，更可免費享用24小时開放的健身房、室外游泳池，以及配備完善的三間會議室。配合多元化共享空間Nina Communal的酒吧氣氛，令整趟旅程充滿精緻生活美學與社交活力。

全新住宿體驗 推85折房價優惠 為了慶祝酒店全新翻修登場，酒店推出特別住宿優惠方案。當中「探索如心新篇章」計劃提供高達最優惠房價85折、每天免費雙人早餐，以及免費使用全新 Nina Communal 多元化共享空間。 另外，針對有長期住宿需求的商務客群，酒店亦推出最少入住28晚的長期住宿優惠，月租由港幣16,500元起，包含每週一次客房清潔服務、指定餐飲及洗衣折扣，更可免費享用健身房、泳池及多元化共享空間，實屬港島區超值之選。 南灣如心酒店 地址：香港仔黃竹坑道55號