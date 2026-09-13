香港 Rosewood 酒店中秋月餅登場　再度聯乘香港故宮

中秋不只是吃月餅，更是一年之中與親友相聚、細味人情的節日。香港瑰麗酒店( Rosewood Hong Kong) 今年推出「拾光織月」月餅系列，以藤編工藝為設計主軸，將傳統意象化成簡潔細膩的節日包裝，為送禮與團聚增添一份雅致。
藤編設計
禮盒以交錯編織的紋理作視覺焦點，藤枝看似纖幼，彼此扣連後卻能構成穩固形態。這種由零散到完整的過程，也呼應中秋的意義。系列沒有停留於傳統工藝的展示，而是把「編織」化成一種生活提案。打開禮盒、沏一壺茶、切開月餅，都是讓步伐慢下來的理由；大家在同一輪月色下分享滋味，也在短暫相聚中拉近距離。
四款月餅選擇
2026年系列備有四款選擇，由傳統蓮蓉口味到迷你奶黃及雜錦組合，既方便按家人口味挑選，也適合作節日送禮。
傳統雙黃白蓮蓉月餅：港幣 $518（4件裝）
傳統低糖雙黃白蓮蓉月餅：港幣 $528（4件裝）
迷你雜錦月餅：港幣 $508（6件裝）
彤福軒迷你奶黃月餅：港幣 $498（6件裝）
再度聯乘香港故宮
酒店亦再度與香港故宮文化博物館合作，推出限量中秋月餅禮盒《絲綢燈籠：宮廷四季》。設計取材自東方宮廷建築，並以可提起、可展開的燈籠造型呈現；開盒時，層次逐步展現，猶如翻開一幅宮廷畫卷。古典美學配合當代包裝，既有節日儀式感，也為月下團圓的餐桌增添亮點。