香港 Rosewood 酒店中秋月餅登場　再度聯乘香港故宮

中秋不只是吃月餅，更是一年之中與親友相聚、細味人情的節日。香港瑰麗酒店( Rosewood Hong Kong) 今年推出「拾光織月」月餅系列，以藤編工藝為設計主軸，將傳統意象化成簡潔細膩的節日包裝，為送禮與團聚增添一份雅致。

藤編設計

禮盒以交錯編織的紋理作視覺焦點，藤枝看似纖幼，彼此扣連後卻能構成穩固形態。這種由零散到完整的過程，也呼應中秋的意義。系列沒有停留於傳統工藝的展示，而是把「編織」化成一種生活提案。打開禮盒、沏一壺茶、切開月餅，都是讓步伐慢下來的理由；大家在同一輪月色下分享滋味，也在短暫相聚中拉近距離。

四款月餅選擇

2026年系列備有四款選擇，由傳統蓮蓉口味到迷你奶黃及雜錦組合，既方便按家人口味挑選，也適合作節日送禮。