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出版：2026-Sep-09 17:00
更新：2026-Sep-09 17:00

米芝蓮三星AMBER連繫8間頂尖餐廳酒吧 9.12舉行慈善午宴 為尼泊爾洪災籌款

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Nose 19

米芝蓮三星 AMBER連繫8間頂尖餐廳酒吧 9.12舉行慈善午宴 為尼泊爾洪災籌款

香港置地文華東方酒店米芝蓮三星法國餐廳Amber，聯手城中8間頂尖餐廳大廚及酒吧調酒師，16手齊心團結做善事，即將於9月12日舉行慈善午宴，為尼泊爾洪災籌款。活動所有收益將全數撥捐香港紅十字會的「尼泊爾山洪緊急呼籲2026」公開募捐項目，用於支援災民的人道救援與災後復原。

Low Res Chef Richard Ekkebus Portrait (new) (8MB) Amber MDR S JPEG

回饋尼泊爾社群的付出

一直熱衷於公益慈善的香港置地文華東方酒店廚藝總監 Richard Ekkebus表示：「尼泊爾社區長期以來，一直是香港款待業默默奉獻的中堅力量。他們極具責任感，慷慨忠誠，且始終以熱情和尊嚴服務他人。值此艱難時刻，我們更覺有必要作為業界同仁團結起來，為他們及遠在家鄉的家人提供支持。」透過今次活動，聯結香港餐飲界在危機時刻回饋尼泊爾社群長久以來的付出與恩惠。

米芝蓮星級愛心盛宴

9月12日的慈善午宴將會於Amber舉行，廚藝總監 Richard Ekkebus聯結了文華扒房+酒吧主廚 Junior Nadje、米芝蓮二星法式餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic主廚Marc Mantovani、米芝蓮一星兼黑珍珠一鑽寧波料理甬府香港總廚劉震、Yardbird旗下季節性居酒屋ALWAYS JOY創辦人Matt Abergel、現代印度料理Leela主廚Manav Tuli、日式燒鳥Torikaze主廚池川義輝、雞尾酒吧Tell Camellia首席調酒師Gagan Gurung，各施展所長，各自主理招牌菜式，並搭配特製小食及精緻甜點，透過美食傳遞關懷。

Chef Junior Nadje Chef de Cuisine at Mandarin Grill + Bar (5) Chef Manav Tuli LEELA1 MATT ABERGEL 3

慈善午宴餐單：

開胃小點

喀拉拉風味胡椒炒花蛤

（由Leela主廚Manav Tuli主理）

青椒醬拌高山竹筍

（由甬府香港總廚劉震主理）

秋刀魚、Betara大根、蔥忌廉芝士、魚子醬海苔酥餅

（由ALWAYS JOYYardbirdMatt Abergel主理）

ABC

尼泊爾紅茶、馬南蘋果酒、尼泊爾胡椒、芒果酸辣醬、乳酪澄清茶、蒸餾酒、香檳

Sunset Tail（無酒精）

大吉嶺茶、澄清覆盆子汁、本地蜂蜜、薑片、Saicho氣泡茶

（由Tell Camellia首席調酒師Gagan Gurung主理）

冷前菜

法式酥皮鵝肝凍派

（由文華扒房+酒吧主廚Junior Nadje主理）

手釣喜知次魚配西班牙紅蝦、柚子胡椒釀鹽漬番茄配木之芽 'Per me Figlio' Manni橄欖油

（由AmberRichard EkkebusTerry Ho主理）

栗子蓮子雞油菌龍蝦球

（由甬府香港總廚劉震主理）

松茸冬季黑松露釀三黃雞翼

（由ALWAYS JOYYardbirdMatt Abergel主理）

和牛Ash e Bawardi

（由Leela主廚Manav Tuli主理）

炭烤乳鴿

（由 Torikaze香港主廚松井亮主理）

甜點

白雪千層酥

香草木樨香緹奶油、淡愛爾啤酒及烤麵包脆片

（由Cristal Room by Anne Sophie PicMarc Mantovani Clement Mollar主理）

精美小點

朱古力撻 / 核桃 / 黃酒

（由Cristal Room by Anne Sophie PicMarc Mantovani Clement Mollar主理）

暖瑪德蓮蛋糕

（由文華扒房+酒吧主廚Junior Nadje主理）

蕎麥撻配芝麻及金奇異果

（由AmberRichard EkkebusStephan Tranchet主理）

Chef Marc Mantovani 2 (1) Chef Liu Zhen Yong Fu Hong Kong1 Torikaze Chef Ryo Matsui 5 Gagan 3

慈善午宴活動詳情

日期：2026912日（星期六）

時間：午餐時段

價錢：每位淨價HK$4,488（所有收益將全數捐贈予香港紅十字會，以支持「尼泊爾山洪緊急呼籲2026」）

地點：香港中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7Amber

電話：2132 0066

備註：所有收益將全數直接捐贈予香港紅十字會「尼泊爾山洪緊急呼籲2026」，為尼泊爾受災群眾提供人道援助。

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