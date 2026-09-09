米芝蓮三星 AMBER連繫8間頂尖餐廳酒吧 9.12舉行慈善午宴 為尼泊爾洪災籌款

香港置地文華東方酒店米芝蓮三星法國餐廳Amber，聯手城中8間頂尖餐廳大廚及酒吧調酒師，16手齊心團結做善事，即將於9月12日舉行慈善午宴，為尼泊爾洪災籌款。活動所有收益將全數撥捐香港紅十字會的「尼泊爾山洪緊急呼籲2026」公開募捐項目，用於支援災民的人道救援與災後復原。

回饋尼泊爾社群的付出 一直熱衷於公益慈善的香港置地文華東方酒店廚藝總監 Richard Ekkebus表示：「尼泊爾社區長期以來，一直是香港款待業默默奉獻的中堅力量。他們極具責任感，慷慨忠誠，且始終以熱情和尊嚴服務他人。值此艱難時刻，我們更覺有必要作為業界同仁團結起來，為他們及遠在家鄉的家人提供支持。」透過今次活動，聯結香港餐飲界在危機時刻回饋尼泊爾社群長久以來的付出與恩惠。

米芝蓮星級愛心盛宴 9月12日的慈善午宴將會於Amber舉行，廚藝總監 Richard Ekkebus聯結了文華扒房+酒吧主廚 Junior Nadje、米芝蓮二星法式餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic主廚Marc Mantovani、米芝蓮一星兼黑珍珠一鑽寧波料理甬府香港總廚劉震、Yardbird旗下季節性居酒屋ALWAYS JOY創辦人Matt Abergel、現代印度料理Leela主廚Manav Tuli、日式燒鳥Torikaze主廚池川義輝、雞尾酒吧Tell Camellia首席調酒師Gagan Gurung，各施展所長，各自主理招牌菜式，並搭配特製小食及精緻甜點，透過美食傳遞關懷。

慈善午宴餐單： 開胃小點 喀拉拉風味胡椒炒花蛤 （由Leela主廚Manav Tuli主理） 青椒醬拌高山竹筍 （由甬府香港總廚劉震主理） 秋刀魚、Betara大根、蔥忌廉芝士、魚子醬海苔酥餅 （由ALWAYS JOY及Yardbird的Matt Abergel主理） ABC 尼泊爾紅茶、馬南蘋果酒、尼泊爾胡椒、芒果酸辣醬、乳酪澄清茶、蒸餾酒、香檳 或 Sunset Tail（無酒精） 大吉嶺茶、澄清覆盆子汁、本地蜂蜜、薑片、Saicho氣泡茶 （由Tell Camellia首席調酒師Gagan Gurung主理） 冷前菜 法式酥皮鵝肝凍派 （由文華扒房+酒吧主廚Junior Nadje主理） 手釣喜知次魚配西班牙紅蝦、柚子胡椒釀鹽漬番茄配木之芽 及'Per me Figlio' Manni橄欖油

（由Amber的Richard Ekkebus及Terry Ho主理） 栗子蓮子雞油菌龍蝦球 （由甬府香港總廚劉震主理） 松茸冬季黑松露釀三黃雞翼 （由ALWAYS JOY及Yardbird的Matt Abergel主理） 和牛Ash e Bawardi （由Leela主廚Manav Tuli主理） 炭烤乳鴿 （由 Torikaze香港主廚松井亮主理） 甜點 白雪千層酥 香草木樨香緹奶油、淡愛爾啤酒及烤麵包脆片 （由Cristal Room by Anne Sophie Pic的Marc Mantovani及 Clement Mollar主理） 精美小點 朱古力撻 / 核桃 / 黃酒 （由Cristal Room by Anne Sophie Pic的Marc Mantovani及 Clement Mollar主理） 暖瑪德蓮蛋糕 （由文華扒房+酒吧主廚Junior Nadje主理） 蕎麥撻配芝麻及金奇異果 （由Amber的Richard Ekkebus及Stephan Tranchet主理）

慈善午宴活動詳情 日期：2026年9月12日（星期六） 時間：午餐時段 價錢：每位淨價HK$4,488（所有收益將全數捐贈予香港紅十字會，以支持「尼泊爾山洪緊急呼籲2026」） 地點：香港中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓Amber 電話：2132 0066 備註：所有收益將全數直接捐贈予香港紅十字會「尼泊爾山洪緊急呼籲2026」，為尼泊爾受災群眾提供人道援助。 網上訂座