7-SELECT聯乘地茂館推8款黑芝麻甜品 憑包裝到地茂館消費享全單9折

7-SELECT再次聯乘中式糖水店「地茂館」，今次就以黑芝麻為主題推出全新系列，合共8款甜品及烘焙產品，於即日起在全線7-Eleven發售。系列$12起，包括黑芝麻忌廉泡芙、黑芝麻麻糬包、黑芝麻巴斯克芝士蛋糕等。

8款黑芝麻甜品及烘焙產品

今次系列將地茂館的黑芝麻口味加入7-SELECT不同甜品及麵包之中，當中有多款日本製造產品。黑芝麻忌廉麻糬感蛋糕卷（$18/件）以黑芝麻忌廉配搭帶Q彈口感的蛋糕外層；黑芝麻忌廉瑞士卷（$14/件）就以鬆軟蛋糕配黑芝麻忌廉，黑芝麻忌廉泡芙（$16/件）以日式泡芙皮包住幼滑黑芝麻忌廉，是人氣回歸產品。

喜歡布丁的可以試黑芝麻牛奶布丁（$18/件），上層是黑芝麻牛奶布丁，底部再加入黑芝麻醬；黑芝麻巴斯克芝士蛋糕（$28/件）就將黑芝麻加入巴斯克芝士蛋糕，內裡更有黑芝麻醬夾心。