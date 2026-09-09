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出版：2026-Sep-09 15:30
更新：2026-Sep-09 15:30

7-SELECT聯乘地茂館推8款黑芝麻甜品 憑包裝到地茂館消費享全單9折

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Joe292121

7-SELECT聯乘地茂館推8款黑芝麻甜品 憑包裝到地茂館消費享全單9折

7-SELECT再次聯乘中式糖水店「地茂館」，今次就以黑芝麻為主題推出全新系列，合共8款甜品及烘焙產品，於即日起在全線7-Eleven發售。系列$12起，包括黑芝麻忌廉泡芙、黑芝麻麻糬包、黑芝麻巴斯克芝士蛋糕等。

8款黑芝麻甜品及烘焙產品　

今次系列將地茂館的黑芝麻口味加入7-SELECT不同甜品及麵包之中，當中有多款日本製造產品。黑芝麻忌廉麻糬感蛋糕卷（$18/件）以黑芝麻忌廉配搭帶Q彈口感的蛋糕外層；黑芝麻忌廉瑞士卷（$14/件）就以鬆軟蛋糕配黑芝麻忌廉，黑芝麻忌廉泡芙（$16/件）以日式泡芙皮包住幼滑黑芝麻忌廉，是人氣回歸產品。

喜歡布丁的可以試黑芝麻牛奶布丁（$18/件），上層是黑芝麻牛奶布丁，底部再加入黑芝麻醬；黑芝麻巴斯克芝士蛋糕（$28/件）就將黑芝麻加入巴斯克芝士蛋糕，內裡更有黑芝麻醬夾心。

另外還有黑芝麻麻糬芝士撻（$18/件），芝士撻內加入黑芝麻麻糬夾心；黑芝麻麻糬包（$12/件）以黑芝麻麵包包裹黑芝麻餡及麻糬；黑芝麻忌廉夾心蒸蛋糕（$13/件）就以黑芝麻蒸蛋糕配黑芝麻忌廉餡。


20260909 7 SELECT x 地茂館 KV (1) 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻忌廉泡芙 1 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻麻糬芝士撻 1 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻忌廉麻糬感蛋糕卷 1 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻麻糬包 1 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻牛奶布丁 1 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻忌廉瑞士卷 1 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻巴斯克芝士蛋糕 1 7 SELECT x 地茂館 黑芝麻忌廉夾心蒸蛋糕 1

買黑芝麻系列　到地茂館消費享9折

除了在7-Eleven食黑芝麻甜品，今次聯乘亦有額外優惠。凡購買任何7-SELECT x 地茂館黑芝麻系列產品，憑產品包裝袋到全線地茂館甜品分店消費，不論堂食或外賣，均可享全單9折優惠。

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