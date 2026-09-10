狗貓胰臟炎：寵物主人應了解的知識

胰臟炎是獸醫臨床實務中常見的疾病，但要識別它卻可能出乎意料地困難。胰臟是一個小而重要的器官，位於胃和小腸附近。它會生產幫助分解食物的消化酶，以及如胰島素等激素，協助調節血糖。當胰臟發炎時，我們稱之為胰臟炎。此病病情輕重不一，既可能是輕微且可自癒的，也可能是嚴重甚至危及生命的。值得注意的是，貓和狗患胰臟炎時的表現可能截然不同。[1,2] 胰臟炎的成因是甚麼？ 在許多寵物身上，我們常常找不到隱藏的成因。傳統上狗隻胰臟炎與進食高脂肪食物有關，尤其是突然進食豐富或油膩的餐點。肥胖、某些藥物、荷爾蒙疾病以及血脂三酸甘油脂升高也可能增加風險。[2]

而在貓身上，情況通常較為複雜。胰臟炎可能伴隨肝臟、膽囊或腸道的發炎，且在許多情況下找不到明顯的誘因。[1] 主人應注意哪些徵兆？ 急性胰臟炎的狗通常會感到明顯不適。常見的徵兆包括嘔吐、食欲不振、腹部不適、嗜睡和腹瀉。有些狗會採取“祈禱姿勢”，前腿伸展向前，臀部抬高，這可能表示腹部不適。[2,3]

貓的表現則相對較不明顯。牠們不一定會嘔吐或表現出明顯的疼痛，而可能只是食量減少、變得安靜、躲藏較多或異常疲倦。[1] 這使得胰臟炎在貓身上很容易被忽略。

獸醫如何診斷？ 遺憾的是，目前沒有單一的完美檢測方法可以確診胰臟炎。作為獸醫，我們通常會結合寵物的病史、身體檢查結果，再配合血液檢查，必要時進行腹部超聲波。測量胰臟脂肪酶的專門血液測試也可以提供額外證據。[1,3] 這種組合診斷方式很重要，因為許多胰臟炎的徵兆也可能出現在其他腸胃或系統性疾病中。 胰臟炎的治療方式？ 目前沒有單一藥物能徹底治癒胰臟炎，因此治療主要是紓緩性療法，讓胰臟及周圍器官得以恢復。疼痛緩解非常重要。如寵物有噁心或嘔吐，亦需要用藥物控制，進行輸液以改善脫水狀況，以及在較嚴重的情況下住院並進行密切監測。[1,3]

營養也是治療的重要部分。我們不再建議胰臟炎寵物長時間禁食。盡早提供適當的營養，有助於促進康復並維持胃腸道健康。[1,2] 對狗而言，特別是有反覆發作或血脂升高的情況，建議選用易於消化、較低脂肪含量的飲食。避免餵食高脂肪的人類剩菜和突然的暴飲暴食也是較佳做法。[2] 對貓而言，通常不需要嚴格限制脂肪，確保足夠的熱量和蛋白質攝取更為重要。[1] 獸醫會根據你寵物的個別需求和其他醫療狀況，推薦適合的飲食方案。 預後展望 大多數輕度到中度的胰臟炎寵物在適當治療下能順利康復，但仍有部分會反覆發作或變成慢性胰臟炎。嚴重的胰臟炎可能引發嚴重併發症，甚至危及生命。

如果你的狗或貓突然停止進食、頻繁嘔吐、表現出疼痛或變得異常精神萎靡，請立即聯繫你的獸醫。特別是在貓身上，因為其症狀較為隱晦，及早評估與支援性療法可以帶來更好的正面效果。 參考文獻： Forman MA, Steiner JM, Armstrong PJ, et al. ACVIM consensus statement on pancreatitis in cats. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2021;35(2):703–723. Cridge H, Lim SY, Algül H, Steiner JM. New insights into the etiology, risk factors, and pathogenesis of pancreatitis in dogs: potential impacts on clinical practice. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2022;36(3):847–864. Watson P. Pancreatitis in dogs and cats: definitions and pathophysiology. Journal of Small Animal Practice. 2015;56(1):3–12.

城大動物醫療中心全科獸醫 Metje ZEGERS醫生

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