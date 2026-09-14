大聲鬧狗狗隨時弄巧反拙 6招正向訓練建立好行為

面對毛孩拆家、狂吠或亂咬東西，不少主人都會情急責罵，但大聲斥責只會加劇狗狗的不安，甚至損害彼此信任。想培養一隻貼心聽話的「乖狗狗」，關鍵在於建立良好溝通，並給予清晰而適當的引導。掌握以下6個正向教養法則，有助逐步改善毛孩的行為問題。

教養狗狗法則 1 ：先讓好表現被看見 訓練不只是阻止錯誤，更要主動捕捉做對的一刻。狗狗安靜等候、聽從指令或自行走到休息位置時，主人最好立即以口頭稱讚、輕撫或少量零食作回應。獎勵與行為相隔愈短，牠愈容易掌握兩者關係，日後亦更願意重複同樣表現。

教養狗狗法則 2 ：用交換代替追逐搶奪 發現狗狗叼走拖鞋、紙巾或其他不應啃咬的物件時，切忌追着牠跑或直接拉扯，否則可能令牠把事件當成遊戲，甚至更抗拒放口。主人可拿出玩具或小食吸引牠，待牠主動放下物件後才給予替代品。這種「交換」方式既較安全，也能逐步教懂牠甚麼才可以咬。

教養狗狗法則 3 ：冷靜才換來關注 狗狗撲人或吠叫，有時只是希望得到注意。如果主人一邊責罵、一邊推開牠，對狗狗而言仍可能屬於互動。較有效的做法是暫時轉身，不說話亦不對望；當牠四腳着地並安靜下來，才重新給予關注。反覆練習後，牠會逐漸明白，平靜表現才是與人接觸的正確方法。

教養狗狗法則 4 ：先從居家環境減少誘惑 要毛孩控制衝動，主人也應先做好環境管理。食物、藥物及細小物品要妥善收起，垃圾桶宜加蓋，電線則應固定或遮擋；鞋履和遙控器等常被叼走的東西，也不要隨手放在地上。減少牠接觸誘惑，不但可降低誤吞、觸電等意外，更能讓訓練由容易做到的情境開始。

教養狗狗法則 5 ：全家口令與界線要一致 如果不同家庭成員各有一套做法，狗狗自然無所適從。例如同一個動作，應固定使用相同口令；可否上梳化、何時餵零食、哪些地方不能進入，也要先商量清楚。所有人按同一標準執行，毛孩才能建立穩定預期，減少因規則反覆而產生的混亂。