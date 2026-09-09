網上熱話｜Foodie電飯煲湯落原條紅衫魚+三文魚扒 網民睇到眼凸：有獵奇feel

都市人工作繁忙，生活節奏急促，有時想食住家飯都不容易，更莫講話要花時間買材料煲湯。早前，一位Foodie就在社交平台表示自己鍾意飲湯，因此會花時間留意不同煲湯食譜，並分享自己的煲湯作品。不過，其用料及製作方法就令一種網民睇到眼凸，更直言成煲湯「有啲獵奇feel」。

Foodie分享煲湯心得 上班一族屋企煮飯已經唔容易，仲要買材料煲老火湯，真係少啲經驗、時間、心機都唔得。早前，一位平時鍾意在Threads分享飲食心得和推介的Foodie發文指自己鍾意飲湯，不過今次就並非介紹街外的餐廳，而是自己煲湯的照片。

原條生紅衫魚+三文魚扒做湯料 雖然發文者坦言自己「唔識啲咩季節應該飲咩湯，啲食材有咩功效」，平時僅將「鍾意嘅味道擺落電飯煲only」，但她所分享的愛心湯水就令到一眾網民嘩然，只因她的魚湯中竟然出現原條未煎香的生紅衫魚，並放了一塊平常用來煎的三文魚扒，再配上紅蘿蔔、番茄、牛尾、連根的芫茜等，足料得來略帶怪異感覺。

網民爆笑留言：個湯仲複雜過啲感情 帖文引起大批網民熱議，有網民爆笑指「你張相，養緊魚定煲魚湯？」、「點解有啲獵奇feel…」、「望見都聞到腥味嘅post」、「你呢個湯仲複雜過啲感情」。亦有熱心網民逐個步驟教發文者改善煲湯方式，由「魚湯嘅魚要煎香咗先」、「肉類要飛水」到「煲湯三個鐘，燉湯四個鐘」，內容十分詳細。