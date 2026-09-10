熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
生活
出版：2026-Sep-10 11:00
更新：2026-Sep-10 11:00

淘大醬料專車連續三日出巡 全港7大地點免費派限量版頭抽

分享：
Nose 39

淘大醬料專車連續三日出巡 全港7大地點免費派限量版頭抽

淘大(Amoy)為慶祝獲得「香港製造銷量No.1醬料品牌」榮譽認證，宣布將於 91012(星期四至星期六)一連三天，派出「No.1香港製造醬料專車」全港大巡遊。活動期間，淘大專車將遊走全港7個核心商業區與街市，免費派發限量版「原釀．醇鮮頭抽」，與市民一同分享這份屬於香港人的驕傲。

精選極品頭抽

頭抽是第一道提煉出來的豉油，味道最為鮮美香醇。淘大這次誠意十足，派出限量版「原釀．醇鮮頭抽」，希望市民在日常烹調中，都能品嘗到真正的香港味道。醬料專車的快閃路線極為貼心，橫跨打工仔匯聚的商業區及街坊聚腳點，無論是午飯時間的上班族，還是剛買完餸準備回家的街坊，都能輕鬆與專車相遇！

淘大 AMOY 2 淘大 AMOY 1

所有免費派發的限量版頭抽，均數量有限，派完即止。專車派發的地點與時間，可能會因應當日路面交通或天氣狀況而作出改動，市民可提早到場，切勿錯過這次快閃盛事。

No.1香港製造醬料專車」派發詳情：

910(星期四)

12:00 - 14:00 鰂魚涌太古坊

16:00 - 18:00 大圍金禧商場(對出)

911(星期五)

09:00 - 11:00 荃灣眾安街

12:00 - 14:00 觀塘駿業街

912(星期六)

09:00 - 11:00 大埔墟街市(對出)

12:00 - 14:00 銅鑼灣百德新街

16:00 - 18:00 黃埔花園船景街

查詢：淘大 AMOY

ADVERTISEMENT

【👇送皇玥中秋月餅👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務