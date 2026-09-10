淘大醬料專車連續三日出巡 全港7大地點免費派限量版頭抽

淘大(Amoy)為慶祝獲得「香港製造銷量No.1醬料品牌」榮譽認證，宣布將於 9月10至12日(星期四至星期六)一連三天，派出「No.1香港製造醬料專車」全港大巡遊。活動期間，淘大專車將遊走全港7個核心商業區與街市，免費派發限量版「原釀．醇鮮頭抽」，與市民一同分享這份屬於香港人的驕傲。

精選極品頭抽

頭抽是第一道提煉出來的豉油，味道最為鮮美香醇。淘大這次誠意十足，派出限量版「原釀．醇鮮頭抽」，希望市民在日常烹調中，都能品嘗到真正的香港味道。醬料專車的快閃路線極為貼心，橫跨打工仔匯聚的商業區及街坊聚腳點，無論是午飯時間的上班族，還是剛買完餸準備回家的街坊，都能輕鬆與專車相遇！